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Reuters: США готують евакуацію дипломатів з країн Перської затоки

Цей крок пов'язаний з можливим відновленням бойових дій, зокрема з пов'язаними з Іраном єменськими хуситами.

Reuters: США готують евакуацію дипломатів з країн Перської затоки
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Державний департамент США готується видати наказ про евакуацію деяких співробітників та членів їхніх сімей з посольств США в регіоні Перської затоки.

Про це пише Reuters, посилаючись на трьох американських чиновників.

Зазначається, що цей крок пов'язаний з можливим відновленням бойових дій, зокрема з пов'язаними з Іраном хуситськими ополченнями в Ємені.

Посольство США в Ер-Ріяді опублікувало попередження про можливі подальші напади хуситів на Саудівську Аравію після нещодавніх смертельних ударів, зокрема по аеропорту Ер-Ріяда .

За даними джерел видання, що наказ про від'їзд потенційно передбачатиме евакуацію всього персоналу місії США в Саудівській Аравії та їхніх сімей.

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