Reuters: США готують евакуацію дипломатів з країн Перської затоки

Державний департамент США готується видати наказ про евакуацію деяких співробітників та членів їхніх сімей з посольств США в регіоні Перської затоки.
Про це пише Reuters, посилаючись на трьох американських чиновників.
Зазначається, що цей крок пов'язаний з можливим відновленням бойових дій, зокрема з пов'язаними з Іраном хуситськими ополченнями в Ємені.
Посольство США в Ер-Ріяді опублікувало попередження про можливі подальші напади хуситів на Саудівську Аравію після нещодавніх смертельних ударів, зокрема по аеропорту Ер-Ріяда .
За даними джерел видання, що наказ про від'їзд потенційно передбачатиме евакуацію всього персоналу місії США в Саудівській Аравії та їхніх сімей.