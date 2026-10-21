Зеленський отримав бриф від США про результати переговорів з Путіним. Росія заявила про готовність до зустрічі команд

Росія погодилася провести тристоронню зустріч з Україною і США на рівні команд. Відповідний сигнал Україні передали американські представники за результатами переговорів Стіва Віткоффа і Владіміра Путіна, що відбулися нині в Росії. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам.

США пропонують провести зустріч якомога швидше. Україна підтримує.

«Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі. Адженда зрозуміла: закінчити війну, наблизити мир, підготувати, я так розумію, все для зустрічі лідерів», – сказав президент.

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Команди продовжать спілкування. Розуміння, коли може відбутися зустріч технічного рівня поки немає, але Україна сподівається на початок листопада.

«Ми будемо підтримувати пропозицію і припинення вогню, і закінчення війни, і енергосісфаєру, і будь-якого сісфаєру. І гуманітарних ініціатив, і повернення полонених», – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Росія неодноразово заявляла про готовність до конструктиву, але обіцянок не дотримувалася.

Також президент розповів деталі про Саміт в Осло 20 жовтня. На вчорашній зустрічі з фінським президентом, прем'єром Норвегії і Віткоффом обговорили, як наблизити мир і організувати зустріч лідерів у тристоронньому форматі з долученням партнерів з Європи. Зеленський наголосив, що участь Європи в перемовному процесі важлива, бо в порядку денному домовленостей будуть гарантії безпеки, повоєнне відновлення й інші питання, що стосуватимуться різних країн.

Тристоронні зустрічі, які Росія, Україна і США проводили минулого року і на початку поточного, зупинилися після зміни фокусу США на війну проти Ірану. Остання зустріч відбулася 17-18 лютого в Женеві.

На переговорах Україна і Росія за посередництва США обговорювали спільний план, який уможливив би завершення війни. Невирішеними питаннями лишалося питання територій: Росія вимагала віддати їй весь Донбас, Крим і частину Херсонської та Запорізької областей. Україна на територіальні поступки не згодна, але згодна домовлятися на поточних лініях з перспективою подальшої дипломатії.

Саміт в Осло і його передумови

У жовтні Вашингтон знову загострив відносини з Києвом. Спершу Дональд Трамп оголосив про несподівану угоду на постачання російського дизелю, чим послабив антиросійські санкції. Він вкотре розкритикував Україну, звинувачуючи її в підвищенні цін на енергоносії на глобальному ринку. Хоча аналітики енергосектору неодноразово вказували на те, що здорожчання дизелю та інших нафтопродуктів почалося не через українські удари по НПЗ у Росії, а через знищення Іраном нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки, яке відбулося цього року.

Також США під час кількох атак не передавали Україні інформацію про запуск росіянами балістики. А супутниковий зв'язок Starlink для військових почав працювати з обмеженням швидкості, що унеможливило збиття реактивних БпЛА перехоплювачами та проведення деяких мідлстрайк ударів. Україна наголошувала, що використовує Starlink лише для ударів по окупованій території, а не для атак по Росії. Вашингтон заперечує умисні обмеження, але Володимир Зеленський казав, що Україна провела експеримент і вивезла Starlink до країни Євросоюзу. Там він працював на швидкості 180 км на годину і більше, а в Україні – лише до 161 кілометра на годину.

20 жовтня в Осло відбулася зустріч Володимира Зеленського, Александра Стубба, Йонаса Гара Стере та Стіва Віткоффа. На ній обговорили пропозиції з встановлення миру, гарантії безпеки для України і повоєнне відновлення. За словами Зеленського, Штати згодні, що безпекові гарантії мають бути сильними. Є різні варіанти, серед них – аналог 5 Статті НАТО.

Напрацювання Віткофф мав передати Путіну.