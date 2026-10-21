Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
ГоловнаСвіт

Зеленський отримав бриф від США про результати переговорів з Путіним. Росія заявила про готовність до зустрічі команд

Поки що конкретики про можливу дату немає. Україна готова зустрічатися якомога швидше.

Зеленський отримав бриф від США про результати переговорів з Путіним. Росія заявила про готовність до зустрічі команд
Президент Володимир Зеленський, Стів Віткофф і Джаред Кушнер
Фото: ОПУ

Росія погодилася провести тристоронню зустріч з Україною і США на рівні команд. Відповідний сигнал Україні передали американські представники за результатами переговорів Стіва Віткоффа і Владіміра Путіна, що відбулися нині в Росії. Про це президент Володимир Зеленський сказав в аудіокоментарі журналістам.

США пропонують провести зустріч якомога швидше. Україна підтримує.

«Я не знаю, які будуть остаточні дати цієї зустрічі. Адженда зрозуміла: закінчити війну, наблизити мир, підготувати, я так розумію, все для зустрічі лідерів», – сказав президент.

Реклама

Команди продовжать спілкування. Розуміння, коли може відбутися зустріч технічного рівня поки немає, але Україна сподівається на початок листопада.

«Ми будемо підтримувати пропозицію і припинення вогню, і закінчення війни, і енергосісфаєру, і будь-якого сісфаєру. І гуманітарних ініціатив, і повернення полонених», – сказав Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Росія неодноразово заявляла про готовність до конструктиву, але обіцянок не дотримувалася. 

Також президент розповів деталі про Саміт в Осло 20 жовтня. На вчорашній зустрічі з фінським президентом, прем'єром Норвегії і Віткоффом обговорили, як наблизити мир і організувати зустріч лідерів у тристоронньому форматі з долученням партнерів з Європи. Зеленський наголосив, що участь Європи в перемовному процесі важлива, бо в порядку денному домовленостей будуть гарантії безпеки, повоєнне відновлення й інші питання, що стосуватимуться різних країн.

  • Тристоронні зустрічі, які Росія, Україна і США проводили минулого року і на початку поточного, зупинилися після зміни фокусу США на війну проти Ірану. Остання зустріч відбулася 17-18 лютого в Женеві.
  • На переговорах Україна і Росія за посередництва США обговорювали спільний план, який уможливив би завершення війни. Невирішеними питаннями лишалося питання територій: Росія вимагала віддати їй весь Донбас, Крим і частину Херсонської та Запорізької областей. Україна на територіальні поступки не згодна, але згодна домовлятися на поточних лініях з перспективою подальшої дипломатії.

Саміт в Осло і його передумови

У жовтні Вашингтон знову загострив відносини з Києвом. Спершу Дональд Трамп оголосив про несподівану угоду на постачання російського дизелю, чим послабив антиросійські санкції. Він вкотре розкритикував Україну, звинувачуючи її в підвищенні цін на енергоносії на глобальному ринку. Хоча аналітики енергосектору неодноразово вказували на те, що здорожчання дизелю та інших нафтопродуктів почалося не через українські удари по НПЗ у Росії, а через знищення Іраном нафтопереробних заводів у країнах Перської затоки, яке відбулося цього року.

Також США під час кількох атак не передавали Україні інформацію про запуск росіянами балістики. А супутниковий зв'язок Starlink для військових почав працювати з обмеженням швидкості, що унеможливило збиття реактивних БпЛА перехоплювачами та проведення деяких мідлстрайк ударів. Україна наголошувала, що використовує Starlink лише для ударів по окупованій території, а не для атак по Росії. Вашингтон заперечує умисні обмеження, але Володимир Зеленський казав, що Україна провела експеримент і вивезла Starlink до країни Євросоюзу. Там він працював на швидкості 180 км на годину і більше, а в Україні – лише до 161 кілометра на годину. 

20 жовтня в Осло відбулася зустріч Володимира Зеленського, Александра Стубба, Йонаса Гара Стере та Стіва Віткоффа. На ній обговорили пропозиції з встановлення миру, гарантії безпеки для України і повоєнне відновлення. За словами Зеленського, Штати згодні, що безпекові гарантії мають бути сильними. Є різні варіанти, серед них – аналог 5 Статті НАТО. 

Напрацювання Віткофф мав передати Путіну. 

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies