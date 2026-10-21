Макрон відповів на заяви Трампа щодо протестів у Франції та мігрантів

Президент зазначив, що його американський колега опинився серед тих політичних лідерів, які будують свої передвиборчі кампанії за рахунок Франції.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував коментарі низки іноземних лідерів щодо заворушень, які сколихнули кілька французьких міст.

Під час візиту до Катару Макрон заявив журналістам, що деякі високопосадовці стверджують, ніби країну захопили мігранти й ісламісти, проте це зовсім не відповідає дійсності, передає Politico.

Заява Макрона фактично стала відповіддю президенту США Дональду Трампу, який цього тижня стверджував, що нібито мігранти, джихадисти і комуністи підпалюють, грабують і знищують Францію.

Макрон зазначив, що Трамп опинився серед тих політичних лідерів, які будують свої передвиборчі кампанії за рахунок Франції. Він додав, що саме в такі моменти стає зрозуміло, хто насправді любить Францію, а хто ні.

Праві лідери інших європейських країн, зокрема Угорщини та Польщі, також спробували списати заворушення на міграцію, щоб виправдати власну жорстку політику в цьому питанні. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр написав у соцмережі X, що хаос у французьких містах показує всім правильність суворого підходу Угорщини до міграції.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у відповідь запропонував допомогти відповідним країнам розібратися в ситуації, щоб вони не поширювали неправдиву інформацію. Він наголосив, що іноземні лідери, які коментують чи використовують події у Франції у власних виборчих цілях і не розуміють суті того, що відбувається, мають проявляти хоча б базову стриманість.