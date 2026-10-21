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Макрон відповів на заяви Трампа щодо протестів у Франції та мігрантів

Президент зазначив, що його американський колега опинився серед тих політичних лідерів, які будують свої передвиборчі кампанії за рахунок Франції.

Макрон відповів на заяви Трампа щодо протестів у Франції та мігрантів
Емманюель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував коментарі низки іноземних лідерів щодо заворушень, які сколихнули кілька французьких міст.

Під час візиту до Катару Макрон заявив журналістам, що деякі високопосадовці стверджують, ніби країну захопили мігранти й ісламісти, проте це зовсім не відповідає дійсності, передає Politico

Заява Макрона фактично стала відповіддю президенту США Дональду Трампу, який цього тижня стверджував, що нібито мігранти, джихадисти і комуністи підпалюють, грабують і знищують Францію.

Макрон зазначив, що Трамп опинився серед тих політичних лідерів, які будують свої передвиборчі кампанії за рахунок Франції. Він додав, що саме в такі моменти стає зрозуміло, хто насправді любить Францію, а хто ні.

Праві лідери інших європейських країн, зокрема Угорщини та Польщі, також спробували списати заворушення на міграцію, щоб виправдати власну жорстку політику в цьому питанні. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр написав у соцмережі X, що хаос у французьких містах показує всім правильність суворого підходу Угорщини до міграції.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро у відповідь запропонував допомогти відповідним країнам розібратися в ситуації, щоб вони не поширювали неправдиву інформацію. Він наголосив, що іноземні лідери, які коментують чи використовують події у Франції у власних виборчих цілях і не розуміють суті того, що відбувається, мають проявляти хоча б базову стриманість.

  • Днями Трамп закликав Францію закрити кордони для мігрантів, бо це нібито через них у країні відбуваються погроми.
  • Протести спалахнули на тлі невдоволення зростанням вартості життя та житловою кризою і охопили низку європейських країн, місцями перерісши у погроми і сутички з правоохоронцями.
  • У Парижі та інших французьких містах запровадили часткову комендантську годину
  • У Ліможі сталася пожежа, внаслідок якої майже повністю обвалилася будівля міської ратуші, зведена 1883 року за зразком паризької мерії.
  • Тим часом очільниця ультраправої партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен стала єдиною кандидаткою на майбутніх виборах президента у Франції, яка змогла збільшити свій рейтинг на тлі заворушень у містах, пов'язаних з протестами проти високої вартості життя.
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