На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
ГоловнаСвіт

Розвідка: Кремль планує витратити 3,8 млрд доларів на розширення тюрем на тлі посилення репресій

До 2035 року Росія планує витратити близько $3,8 млрд на розширення та модернізацію пенітенціарної системи. 

Розвідка: Кремль планує витратити 3,8 млрд доларів на розширення тюрем на тлі посилення репресій
Фото: СЗРУ

Росія збільшує фінансування тюремної системи. До 2035 року на розширення та модернізацію в’язниць і слідчих ізоляторів планують спрямувати близько $3,8 млрд замість раніше передбачених $1,1 млрд. 

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Програма передбачає будівництво 11 нових слідчих ізоляторів на 11,23 тис. місць, 14 режимних корпусів, реконструкцію наявних установ і спорудження 118 допоміжних об’єктів.

Реклама

Нові установи планують звести в кількох регіонах Росії. Зокрема, у Московській області побудують СІЗО на 4 тис. місць. У Татарстані анонсували створення багатофункціонального комплексу на 3 тис. місць, який поєднає виправні колонії та слідчий ізолятор.

У 2025 році в Казані вже відкрили комплекс на 1 тис. осіб, до якого входять СІЗО, колонії загального й суворого режимів, жіноча та виховна колонії, а також ділянка виправного центру. Ще два об’єднані комплекси на 3 тис. місць кожен планують побудувати в Читі та Улан-Уде.

Водночас кількість ув’язнених у Росії зменшується. У травні 2026 року Федеральна служба виконання покарань РФ повідомляла про 282 тис. осіб у місцях позбавлення волі, зокрема 85 тис. — у СІЗО. За даними української розвідки, на скорочення кількості ув’язнених передусім впливає залучення засуджених до війни проти України. Водночас окремі великі ізолятори, особливо у столичних регіонах, залишаються переповненими.

Розширення тюремної системи відбувається на тлі посилення політичних репресій. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, від початку 2026 року в російських в’язницях загинули щонайменше десять політичних в’язнів, а близько 50 людей щодня стають фігурантами кримінальних справ із політичними мотивами.

У розвідці зазначають, що нові СІЗО та виправні комплекси дадуть російській владі змогу утримувати більше підозрюваних і обвинувачених, зокрема під час нових хвиль арештів.

Водночас у бюджеті на 2027 рік Росія планує скоротити видатки на соціальну сферу. Фінансування соціальної політики має зменшитися на 7%, а охорони здоров’я — на 6,8%, до 7 трлн рублів.

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies