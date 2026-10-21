РФ використовує методи, які не передбачають прямих військових атак або очевидних порушень державних кордонів.

Прем’єр-міністр Литви Міндаугас Сінкявічюс вважає, що Росія навмисно перевіряє межі дії статті 5 Північноатлантичного договору, вдаючись до атак, які не спонукають Альянс активувати механізм колективної оборони.

Про це Сінкявічюс заявив в інтерв’ю LRT.

За його словами, Москва намагається з’ясувати, наскільки далеко може зайти, не перетнувши межу, яка змусила б НАТО вдатися до спільних оборонних дій. Литовський прем’єр наголосив, що йдеться не лише про Литву, Латвію та інші держави східного флангу НАТО.

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Росія використовує методи, які не передбачають прямих військових атак або очевидних порушень державних кордонів.

"Це ставить перед Альянсом серйозний виклик: як нам слід реагувати на такі дії та як з ними поводитися? Це не класичні звичайні атаки чи прості порушення кордону. Часто ці дії здійснюються через найманих осіб, а розслідування показують, що замовників слід шукати на сході", – сказав Сінкявічюс.

Сінкявічюс також розповів про домовленості з Польщею щодо посилення координації між країнами. Зокрема, він та Дональд Туск обмінялися особистими контактами, щоб оперативно повідомляти один одного про інциденти та важливу інформацію, зокрема отриману від розвідки.

Крім того, Литва та Польща домовилися поглиблювати співпрацю між своїми збройними силами, особливо в прикордонних районах.