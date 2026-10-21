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Молдова розглядає перенесення українських пунктів пропуску на свою територію через загрозу обстрілів

Влада Молдови вже відкликала своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на території України

Молдова розглядає перенесення українських пунктів пропуску на свою територію через загрозу обстрілів
Ілюстративне фото
Фото: TV8

Молдова обговорює з Україною можливість перенесення українських пунктів пропуску на молдовську територію. Це має зменшити ризики для прикордонників і митників через російські атаки на прикордонні райони України.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Молдови Даніела Місаїл-Нікітін в ефірі телеканалу Moldova 1, цитує Newsmaker.md.

За словами міністерки, через почастішання російських атак поблизу молдовського кордону влада вже відкликала своїх прикордонників і митників із чотирьох пунктів пропуску, розташованих на території України. Наразі Кишинів веде переговори з українською стороною щодо переведення українських прикордонників до Молдови для проведення спільного контролю.

Місаїл-Нікітін зазначила, що наразі на основі домовленостей з Україною вже працюють два пункти пропуску на молдовській території. Надалі влада планує оцінити можливість перенесення й інших пунктів - залежно від рівня ризику та попередніх інцидентів поблизу кордону.

"Це мінімально необхідні заходи для зниження ризиків, пов’язаних із війною в Україні та нападами, що відбуваються в безпосередній близькості від державного кордону", – пояснила міністерка.

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