WSJ: Ілон Маск міг самостійно обмежити Starlink для України без погодження з Трампом

Очільник Пентагону заявив, що влада США не віддавала наказів про обмеження роботи системи Starshield для України.

Американський бізнесмен, власник SpaceX Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військового супутникового зв’язку Starshield в Україні.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, Маск міг не обговорювати це рішення з президентом США Дональдом Трампом.

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WSJ зазначає, що Маск і Трамп висловлювали невдоволення українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Після цього Маск наказав обмежити швидкість роботи терміналів в Україні.

Інформація про те, коли саме бізнесмен обговорював це рішення з Трампом, різниться. Одні співрозмовники стверджують, що розмова відбулася вже після того, як обмеження стало публічним. Інші джерела заявляють, що вони обговорили його заздалегідь.

Після розголосу представники SpaceX зв’язалися з Білим домом, щоб узгодити публічну заяву про те, що компанія та американська адміністрація координували свої дії ще до запровадження обмежень. У Білому домі також розпочали неофіційну внутрішню перевірку обставин інциденту.

Водночас раніше Маск стверджував, що система Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем. За його словами, будь-які обмеження швидкості або використання системи визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент.

Очільник Пентагону Піт Гегсет в коментарі CBS News заявив, що влада США не віддавала наказів про обмеження роботи системи Starshield для України. Він також зазначив, що дочірня компанія SpaceX – Starlink – може самостійно ухвалювати такі рішення.

"Ми нічого не обмежували. Зрештою, необхідно дотримуватися умов надання послуг. Starlink може самостійно ухвалювати такі рішення, але, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не давали жодних вказівок чи чогось подібного", – сказав Гегсет, додавши, що "американці бажають українцям успіху".

Контекст

У ніч на 14 жовтня українські військові втратили супутниковий зв'язок на швидкості понад 160 км на годину. Йдеться про Starshield – захищену військову версію Starlink. Усе це на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Києвом через спроби Трампа вберегти російську нафтопереробну галузь.

Це вже не перший випадок, коли через супутниковий зв’язок SpaceX потерпають місії українських військових. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Наскільки Сили оборони України залежні від Starlink і які альтернативи є натомість".