«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Глава Литви відповів на заяву Трампа про необхідність обрати нового президента України
Відкриття скриньки Пандори
Відкриття скриньки Пандори
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
Корецький: Кабмін розглядає можливість скасування можливості 100 % працівників критичних підприємств через значні зловживання
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
З виставкового відділу Національного музею Шевченка звільнилися усі працівники
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Мадяр: Угода Трампа з Путіним про експорт дизелю важлива для Угорщини
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
Очищення влади чи ручне управління. Парламент готує нові правила відкликання депутатів місцевих рад і мерів
«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
Відео«Ми йшли до цього більш ніж 20 років». Що змінює для пацієнтів запуск відділення клінічних фармацевтів у Львові
ГоловнаСвіт

WSJ: Ілон Маск міг самостійно обмежити Starlink для України без погодження з Трампом

Очільник Пентагону заявив, що влада США не віддавала наказів про обмеження роботи системи Starshield для України. 

WSJ: Ілон Маск міг самостійно обмежити Starlink для України без погодження з Трампом
Ілон Маск з написом на бейсболці "Make America Great Again"
Фото: EPA/UPG

Американський бізнесмен, власник SpaceX Ілон Маск міг особисто розпорядитися обмежити роботу військового супутникового зв’язку Starshield в Україні. 

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців.

За даними видання, Маск міг не обговорювати це рішення з президентом США Дональдом Трампом.

Реклама

WSJ зазначає, що Маск і Трамп висловлювали невдоволення українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Після цього Маск наказав обмежити швидкість роботи терміналів в Україні.

Інформація про те, коли саме бізнесмен обговорював це рішення з Трампом, різниться. Одні співрозмовники стверджують, що розмова відбулася вже після того, як обмеження стало публічним. Інші джерела заявляють, що вони обговорили його заздалегідь.

Після розголосу представники SpaceX зв’язалися з Білим домом, щоб узгодити публічну заяву про те, що компанія та американська адміністрація координували свої дії ще до запровадження обмежень. У Білому домі також розпочали неофіційну внутрішню перевірку обставин інциденту. 

Водночас раніше Маск стверджував, що система Starshield належить уряду США та перебуває під його контролем. За його словами, будь-які обмеження швидкості або використання системи визначають американські військові, а остаточне рішення ухвалює президент. 

Очільник Пентагону Піт Гегсет в коментарі CBS News заявив, що влада США не віддавала наказів про обмеження роботи системи Starshield для України. Він також зазначив, що дочірня компанія SpaceX – Starlink – може самостійно ухвалювати такі рішення. 

"Ми нічого не обмежували. Зрештою, необхідно дотримуватися умов надання послуг. Starlink може самостійно ухвалювати такі рішення, але, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не давали жодних вказівок чи чогось подібного", – сказав Гегсет, додавши, що "американці бажають українцям успіху".

Контекст

У ніч на 14 жовтня українські військові втратили супутниковий зв'язок на швидкості понад 160 км на годину. Йдеться про Starshield – захищену військову версію Starlink. Усе це на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Києвом через спроби Трампа вберегти російську нафтопереробну галузь. 

Це вже не перший випадок, коли через супутниковий зв’язок SpaceX потерпають місії українських військових. Докладніше читайте в матеріалі Lb.ua "Наскільки Сили оборони України залежні від Starlink і які альтернативи є натомість".

Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies