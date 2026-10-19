"Флеш": обмеження швидкості Starshield вплинули на роботу бойових вертольотів

Це позначається на ефективності збивати російські "шахеди".

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Обмеження швидкості «Starlink» у пакеті Starshield на території України не знято, обмеження 160 км/год все ще діє.

Про це повідомив радник президента із технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зазначив, що через це з'явилась нова проблема із захистом від ворожих дронів.

"Значну частину звичайних «Шахедів» збивають наші вертольоти. Вертольоти літають швидше за 160 км/год", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти.

Водночас "Флеш" висловив сподівання, що це непорозуміння і проблему вдасться вирішити.