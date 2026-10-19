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"Флеш": обмеження швидкості Starshield вплинули на роботу бойових вертольотів

Це позначається на ефективності збивати російські "шахеди".

"Флеш": обмеження швидкості Starshield вплинули на роботу бойових вертольотів
Сергій Бескрестнов (флеш)
Фото: politanaliz.com.ua

Обмеження швидкості «Starlink» у пакеті Starshield на території України не знято, обмеження 160 км/год все ще діє.

Про це повідомив радник президента із технологічних питань Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Він зазначив, що через це з'явилась нова проблема із захистом від ворожих дронів. 

"Значну частину звичайних «Шахедів» збивають наші вертольоти. Вертольоти літають швидше за 160 км/год", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, обмеження швидкості Starshield вплинуло на важливий канал передачі інформації на бойові вертольоти.

Водночас "Флеш" висловив сподівання, що це непорозуміння і проблему вдасться вирішити.

  • Раніше, Зеленський у розмові з американськими сенаторами заявив, що США не пояснили проблеми з попередженням про балістичні удари та обмеженням швидкості Starlink і Starshield.
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