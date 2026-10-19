Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного в Херсонській області

У 63-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення спини та ноги. Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Медична швидка допомога на вулиці в Києві, 15 березня 2022 року

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