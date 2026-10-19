Окупанти скинули вибухівку з дрона на цивільного в Херсонській області

Російський дрон атакував 63-річного чоловіка у селищі Молодецьке Білозерської громади Херсонщини.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 16:20 росіяни атакували дроном жителя селища Молодецьке Білозерської громади", зазначають у повідомленні.
У 63-річного чоловіка діагностували вибухову травму, уламкові поранення спини та ноги. Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні.
- Упродовж 19 жовтня внаслідок російських атак на Херсонщині поранення отримали семеро людей, серед них 17-річний хлопець.