Міноборони розширило перелік осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації

Членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівників секретаріату додано до переліку осіб, які мають право на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомило Міністерство оборони.

"Розширено перелік осіб, які мають право на відстрочку: додано членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та працівників секретаріату. Для цього вони повинні мати науковий ступінь і працювати в Національному агентстві за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості", - йдеться в повідомленні.

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Для оформлення відстрочки потрібно особисто звернутись до ЦНАП і подати заяву разом із такими документами: довідка Національного агентства про займану посаду за основним місцем роботи на умовах повної зайнятості; диплом про присудження наукового ступеня.

У застосунку "Резерв+" немає функції оформлення відстрочки за цією підставою, тому заяву потрібно подати особисто через ЦНАП.

ЦНАП направить заяву та документи до відповідного ТЦК та СП, комісія якого розгляне їх і ухвалить рішення про надання відстрочки. Особисто звертатися до ТЦК та СП для цього не потрібно.

Про результат повідомить ЦНАП. Якщо відстрочку надано, інформація про неї також з’явиться в електронному військово-обліковому документі в "Резерв+".