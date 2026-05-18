Міноборони: понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично

В Україні запроваджено автоматичне продовження більшості відстрочок від мобілізації. Тепер понад 90% таких відстрочок продовжуються без необхідності подавати заяви, збирати довідки чи відвідувати державні установи.

Про це пише Міноборони України.

Йдеться як про відстрочки, оформлені через застосунок Резерв+, так і про ті, що були оформлені через Центри надання адміністративних послуг.

Система автоматично перевіряє підстави для відстрочки через державні реєстри, після чого оновлений статус відображається в електронному документі користувача.

У випадках, коли дані потребують уточнення або не можуть бути підтверджені автоматично, громадяни можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який зручний ЦНАП. При цьому ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.

Які відстрочки продовжуються автоматично

Наразі система автоматичного підтвердження охоплює 22 категорії громадян. Серед них:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до служби;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

батьки дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей;

опікуни недієздатних осіб;

особи, які здійснюють догляд за членами сім’ї з інвалідністю;

студенти, аспіранти та працівники сфери освіти;

військові та цивільні, які мають особливі сімейні обставини або статус постраждалих від війни;

інші визначені законом категорії.

Також автоматично продовжуються відстрочки для військовослужбовців, звільнених з полону, родичів загиблих або зниклих безвісти, а також окремих категорій молоді, які проходили короткострокові контракти.

Коли автоматичне продовження може не спрацювати

У деяких випадках система не може підтвердити дані через державні реєстри. Найчастіше це стосується:

догляду за тяжкохворими родичами;

наявності батьків з інвалідністю I або II групи;

багатодітних сімей.

У таких ситуаціях громадянам необхідно звернутися до ЦНАП із підтверджувальними документами для ручного продовження відстрочки.

Що потрібно для успішного автопродовження

Для коректної роботи системи важливо, щоб дані в державних реєстрах були актуальними. Зокрема, перевіряються:

записи у ДРАЦС щодо сімейного стану;

податкові дані (РНОКПП) членів сім’ї;

інформація про інвалідність у відповідних державних реєстрах;

дані про дітей та родинні зв’язки;

інформація щодо аліментних зобов’язань.

Оновлення цих даних у відповідних установах дозволяє уникнути необхідності особистого звернення.

Онлайн-оформлення через «Резерв+»

Через застосунок Резерв+ також доступне онлайн-оформлення 11 типів відстрочок. Серед них — для людей з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, педагогічних працівників та інших категорій, визначених законодавством.