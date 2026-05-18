Міноборони: понад 90% відстрочок тепер продовжуються автоматично

В Україні запроваджено автоматичне продовження більшості відстрочок від мобілізації. Тепер понад 90% таких відстрочок продовжуються без необхідності подавати заяви, збирати довідки чи відвідувати державні установи.
Про це пише Міноборони України.
Йдеться як про відстрочки, оформлені через застосунок Резерв+, так і про ті, що були оформлені через Центри надання адміністративних послуг.
Система автоматично перевіряє підстави для відстрочки через державні реєстри, після чого оновлений статус відображається в електронному документі користувача.
У випадках, коли дані потребують уточнення або не можуть бути підтверджені автоматично, громадяни можуть подати заяву на продовження відстрочки через будь-який зручний ЦНАП. При цьому ТЦК та СП більше не приймають заяви на відстрочки від громадян.
Які відстрочки продовжуються автоматично
Наразі система автоматичного підтвердження охоплює 22 категорії громадян. Серед них:
- люди з інвалідністю;
- тимчасово непридатні до служби;
- батьки трьох і більше дітей;
- батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;
- батьки дітей з інвалідністю або тяжкохворих дітей;
- опікуни недієздатних осіб;
- особи, які здійснюють догляд за членами сім’ї з інвалідністю;
- студенти, аспіранти та працівники сфери освіти;
- військові та цивільні, які мають особливі сімейні обставини або статус постраждалих від війни;
- інші визначені законом категорії.
Також автоматично продовжуються відстрочки для військовослужбовців, звільнених з полону, родичів загиблих або зниклих безвісти, а також окремих категорій молоді, які проходили короткострокові контракти.
Коли автоматичне продовження може не спрацювати
У деяких випадках система не може підтвердити дані через державні реєстри. Найчастіше це стосується:
- догляду за тяжкохворими родичами;
- наявності батьків з інвалідністю I або II групи;
- багатодітних сімей.
У таких ситуаціях громадянам необхідно звернутися до ЦНАП із підтверджувальними документами для ручного продовження відстрочки.
Що потрібно для успішного автопродовження
Для коректної роботи системи важливо, щоб дані в державних реєстрах були актуальними. Зокрема, перевіряються:
- записи у ДРАЦС щодо сімейного стану;
- податкові дані (РНОКПП) членів сім’ї;
- інформація про інвалідність у відповідних державних реєстрах;
- дані про дітей та родинні зв’язки;
- інформація щодо аліментних зобов’язань.
Оновлення цих даних у відповідних установах дозволяє уникнути необхідності особистого звернення.
Онлайн-оформлення через «Резерв+»
Через застосунок Резерв+ також доступне онлайн-оформлення 11 типів відстрочок. Серед них — для людей з інвалідністю, батьків дітей з інвалідністю, багатодітних батьків, студентів, педагогічних працівників та інших категорій, визначених законодавством.