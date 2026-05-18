Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат РФ від війни: падіння нафтовидобутку, проблеми в банківському секторі та зростання бюджетного дефіциту.

Про це повідомляє президент Володимир Зеленський.

"Наша Служба зовнішньої розвідки України отримала нові російські документи з оцінкою втрат країни-агресора від війни. І важливо, що це саме російська внутрішня оцінка, яку вони намагаються приховати і від світу, і від внутрішньої російської аудиторії", – пише Президент Зеленський.

Перший вагомий індикатор – це скорочення активних нафтових свердловин. Тільки одна російська нафтова компанія – і не найбільша – вже змушена закрити близько 400 свердловин.

"Враховуючи специфіку російського нафтовидобутку, це відчутні втрати, оскільки перезапуск свердловин у Росії значно складніший, ніж в інших нафтодобувних країнах", – каже глава держави.

Другий індикатор – це скорочення нафтопереробки щонайменше на 10% тільки за кілька місяців уже цього року.

"Бачимо, що наші українські далекобійні санкції дійсно працюють, і будемо цей напрям наших активних дій нарощувати".

Доволі переконливо, за словами Президента, виглядають дані щодо банківської кризи в Росії, а саме 11 фінансових установ готуються до повної ліквідації через проблеми, які іншим шляхом не вирішити, і ще вісім банківських установ накопичили критичні проблеми, які неможливо перекрити без залучення сторонніх ресурсів.

Ще одним важливим показником є стан державних фінансів. За наявними даними, дефіцит федерального бюджету РФ уже досяг майже 80 мільярдів доларів, а також спостерігаються серйозні труднощі з регіональними бюджетами.

"Доручив також керівнику СЗРУ Олегу Луговському поширити у форматі, який не нашкодить нашим джерелам, здобуту інформацію про спроби Росії залучити світові компанії до виправлення кризової фінансової ситуації та схем обходу санкцій. Зокрема, ми зафіксували, на жаль, спроби налагодити вивезення зерна з тимчасово окупованої території Криму, а також іншої економічної експлуатації півострова за участі субʼєктів зі Сполучених Штатів", – наголошує Президент.

Україна продовжить інформувати міжнародних партнерів про ці факти та працювати над посиленням санкційного тиску, щоб унеможливити схеми обходу обмежень і доступ Росії до критичних технологій і фінансування.