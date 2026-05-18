У Національному парку "Межигір'я" через підняття рівня води у Київському водосховищі підтопило плавучий ресторанний комплекс "Галеон".
Про це повідомляється на офіційній сторінці парку в фейсбуці.
"У зв’язку з різким підняттям рівня води у Київському водосховищі до СКРЦ «Галеон», розташованого на території парку-пам’ятки «Межигірʼя», почала потрапляти вода", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що працівники парку оперативно виявили ситуацію та одразу вжили заходів щодо ліквідації наслідків. Зокрема, було здійснене відкачування води із залученням усієї наявної техніки та обладнання у парку: задіяні помпи, насоси, автомобільна техніка.
Попри вжиті заходи зупинити потрапляння води в корабель не вдалося. Тому для збереження майна керівництвом було прийнято рішення забрати його.
Станом на зараз частина корабля залишається підтопленою. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків аварії.
Корабель-ресторан "Галеон" - один із найбільш розкішних символів резиденції колишнього президента- втікача Віктора Януковича. Він використовував його як приватний «плавучий палац» для прийому високопоставлених гостей, проведення банкетів та концертів. Після втечі Януковича у 2014 році "Галеон" став туристичним об’єктом.
- У 2021 році НАБУ та САП завершили розслідування за підозрою Януковича та його сина Олександра щодо заволодіння резиденцією "Межигір'я". За даними слідства, протягом 2002-2013 років експрезидент спільно зі своїм сином заволодів земельною ділянкою у 104,61 га, будівлями, спорудами та іншим майном комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", а також будинком №123-а по вулиці Межигірській у селі Нові Петрівці.
- 7 жовтня Вищий антикорупційний суд заочно арештував Януковича у цій справі.
- 4 липня 2023 року Верховна Рада схвалила створення у Межигір’ї парку-пам’ятки. Повідомлялося, що за два тижні роботи "Межигір'я" відвідало понад 10 тисяч осіб. За цей час установа заробила понад два мільйони гривень.