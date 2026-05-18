У Національному парку "Межигір'я" через підняття рівня води у Київському водосховищі підтопило плавучий ресторанний комплекс "Галеон".

Про це повідомляється на офіційній сторінці парку в фейсбуці.

"У зв’язку з різким підняттям рівня води у Київському водосховищі до СКРЦ «Галеон», розташованого на території парку-пам’ятки «Межигірʼя», почала потрапляти вода", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що працівники парку оперативно виявили ситуацію та одразу вжили заходів щодо ліквідації наслідків. Зокрема, було здійснене відкачування води із залученням усієї наявної техніки та обладнання у парку: задіяні помпи, насоси, автомобільна техніка.

Попри вжиті заходи зупинити потрапляння води в корабель не вдалося. Тому для збереження майна керівництвом було прийнято рішення забрати його.

Станом на зараз частина корабля залишається підтопленою. На місці тривають роботи з ліквідації наслідків аварії.

Корабель-ресторан "Галеон" - один із найбільш розкішних символів резиденції колишнього президента- втікача Віктора Януковича. Він використовував його як приватний «плавучий палац» для прийому високопоставлених гостей, проведення банкетів та концертів. Після втечі Януковича у 2014 році "Галеон" став туристичним об’єктом.