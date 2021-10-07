ВАКС заочно арештував Януковича у справі про "Межигір'я"

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід експрезидентові Віктору Януковичу у справі про "Межигір'я".

Рішенням від 7 жовтня Віктора Януковича арештували.

"Обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Після затримання і не пізніше ніж за 48 годин після доставки розглянути за його (Януковича, - ред.) участю питання про застосування обраного запобіжного заходу", - оголосила суддя.

Нагадаємо, 25 серпня ВАКС надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно Януковича та його сина.

27 серпня суд задовольнив клопотання захисту про повторний виклик Янукович шляхом публікації повістки в ЗМІ та на сайті Офісу генерального прокурора і відклав розгляд справи на жовтень.

Експрезидент України підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 368 КК України. Дії його сина кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст. 209 КК України. За версією правоохоронних органів, дії підозрюваних призвели до незаконного привласнення комплексу споруд на території Вишгородського району.

Справа про "Межигір'я" стосується оборудки 2007 року, коли Віктор Янукович, який очолював Кабінет Міністрів, передав резиденцію до статутного фонду держкомпанії "Надра України", після чого вона уклала договір міни з фірмою "Медінвесттрейд". Обмін полягав в тому, що держава віддає приватній фірмі "Межигір'я", а натомість отримує дві нежитлові будівлі в Києві за адресою Паркова алея, 3 і Паркова алея, 5-7.

Через два місяці - в листопаді 2007 року - компанія "Медінвесттрейд" продала резиденцію "Межигір'я" фірмі "Танталіт".

"Межигір'я" було домом для Януковича до його втечі з України.

Віктор Янукович став єдиним президентом в Україні, якого не тільки було достроково усунуто з поста, але й позбавлено звання президента України.

Він є фігурантом кількох кримінальних проваджень, за одним із них Януковича заочно засудили до 13 років позбавлення волі.