Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Швеція і Данія призупиняють щеплення молоді вакциною Moderna
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Голова правління Укрексімбанку вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Молдова добудувала газогін, який позбавляє її залежності від "Газпрому"
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Колишня дружина Саакашвілі заявила, що не знала про його стосунки з депутаткою Ради
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Батько і тренер Лопеса виставив Ломаченку свідомо неприйнятні умови реваншу
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Шмигаль анонсував "червону" зону в окремих областях найближчими днями
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
Поліція перекваліфікувала справу про напад на "Схеми" в Укрексімбанку
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
"Схеми" оприлюднили відео нападу на журналістів у кабінеті Мецгера
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
Голосування за призначення нового спікера Ради та першого "віце" буде в п’ятницю, – Арахамія
ГоловнаПолітика

Разумков: "Якщо говорити про ідеологію, мені ближче поміркований консерватизм"

"Це - реформи в державі... Але, не шалені, а продумані та стратегічні".

Разумков: "Якщо говорити про ідеологію, мені ближче поміркований консерватизм"
Фото: Скріншот відео

Дмитро Разумков, якого сьогодні Верховна Рада відкликала з посади спікера, пояснив, яка ідеологія йому ближче.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Ви кажете про електоральну нішу, а я - про ідеологію. Якщо ми говоримо про ідеологію, то мені ближче за все так званий поміркований консерватизм. Це - реформи в державі... Але, не шалені, а продумані та стратегічні, із збереженням тих соціальних стандартів, які є сьогодні", - зазначив Разумков.

Він також додав, що Україна - достатньо сильно соціальнозалежна держава.

"У нас є великий пласт населення, який не зможе пройти всі ті виклики, які є... Особливо, наприклад, опалювальгний сезон та багато інших речей..", - сказав Разумков.

"Я вважаю, що ми повинні максимально відкривати економіку і робити її ринковою. Але є ключові питання, ключові стратегічні об'єкти, які повинні залишатися у власності держави. Те, чим не може нормально керувати держава - там може бути приватизація. Але у нас крайнощі - або все, або нічого", - додав він.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що планує сформувати власну команду після відкликання з посади спікера парламенту.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також