"Це - реформи в державі... Але, не шалені, а продумані та стратегічні".

Дмитро Разумков, якого сьогодні Верховна Рада відкликала з посади спікера, пояснив, яка ідеологія йому ближче.

Про це він розповів журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"Ви кажете про електоральну нішу, а я - про ідеологію. Якщо ми говоримо про ідеологію, то мені ближче за все так званий поміркований консерватизм. Це - реформи в державі... Але, не шалені, а продумані та стратегічні, із збереженням тих соціальних стандартів, які є сьогодні", - зазначив Разумков.

Він також додав, що Україна - достатньо сильно соціальнозалежна держава.

"У нас є великий пласт населення, який не зможе пройти всі ті виклики, які є... Особливо, наприклад, опалювальгний сезон та багато інших речей..", - сказав Разумков.

"Я вважаю, що ми повинні максимально відкривати економіку і робити її ринковою. Але є ключові питання, ключові стратегічні об'єкти, які повинні залишатися у власності держави. Те, чим не може нормально керувати держава - там може бути приватизація. Але у нас крайнощі - або все, або нічого", - додав він.

Нагадаємо, раніше Разумков заявив, що планує сформувати власну команду після відкликання з посади спікера парламенту.