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"Слуга народу" дасть не менше 200 голосів за відставку Разумкова, - Кравчук

Пізніше фракція розгляне питання щодо виключення з своїх лав депутатів, які сьогодні не проголосують.

"Слуга народу" дасть не менше 200 голосів за відставку Разумкова, - Кравчук
Фото: facebook/Слуга Народу

Фракція "Слуга народу" дасть не менше 200 голосів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Про це в кулуарах парламенту заявила народна депутатка Євгенія Кравчук, передає кореспондент LB.ua.

За її словами, фракція сьогодні проведе засідання щодо висунення на посаду спікера Ради Руслана Стефанчука та першого віцеспікера - Олександра Корнієнка.

Пізніше фракція розгляне питання щодо виключення з своїх лав депутатів, які сьогодні не проголосують за відставку Разумкова. Наразі мова йде про виключення депутатки Людмили Буймістер.

"Ми будем це пізніше обговорювати (виключення нардепів, - ред.). Наскільки я знаю.. на порядку денному, вже заявлялося питання про виключення Буймістер", - зазначила Кравчук.

Нагадаємо, 5 жовтня Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань, а після цього запустила процес відкликання його з посади спікера. Голосування за зняття Разумкова внесли до порядку денного на четвер, 7 жовтня. Сам спікер говорив, що процедура має відбуватися за регламентом, тобто зайняти до 10 днів. Відповідно до процедури, спікер і Рахункова палата мають надати звіти про роботу і виконання бюджету за два дні до голосування за відставку. Однак у регламентному комітеті сказали, що дату розгляду визначає не спікер, а Верховна Рада.

Голосування за призначення нового спікера Ради та першого віцеспікера відбудеться в п'ятницю.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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