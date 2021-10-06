Суд за позовом Порошенка проти Гордона перенесли на 11 листопада

Розгляд справи за позовом Петра Порошенка проти Дмитра Гордона про поширення недостовірної інформації відбудеться 11 листопада. Шевченківський районний суд Києва вдруге переніс розгляд. На думку адвоката Порошенка Іллі Новікова, відповідач намагається відтягнути розгляд справи по суті.

«Сьогодні відбулося друге засідання по справі Дмитра Гордона. З другої спроби відповідач надав відзив до суду. Йому довелося переконувати суд, що він не був вдома в той час, коли він був у Києві, коли він постить публікації в Інстаграмі, що він дивиться концерт Андреа Бочеллі у Маріїнському палаці. Одночасно він начебто не має часу заїхати додому та отримати конверт із позовом до суду», - зауважив Новіков.

«У відзиві те ж саме, що минулого разу: все сказане Гордоном про «наказ Порошенка здати Маріуполь Путіну» – це лише «оціночні судження» і «особиста думка, вирвана з контексту». Експертиза, яку суд долучив сьогодні, це заперечує, але її ми будемо вивчати пізніше. Поки що підготовче засідання відкладено на 11 листопада з ініціативи відповідача, який попросив додатковий час на підготовку позиції», – повідомив Новіков.

Суд також відмовив Гордону у клопотанні про залучення свідків. Як пояснив Новіков, залучення свідків суперечить позиції Гордона, що його слова про «здачу Маріуполя» є оціночними судженнями.

«Я вважаю, що відповідач одразу ж потрапив у пастку. Бо у відзиві зазначено чітко, що це було оціночне судження. А це означає, що воно в принципі не підлягає доказуванню, бо його не можна довести. Оціночні судження – це те, що подобається чи не подобається, те, у що людина вірить чи не вірить. Це не можна довести. І частково тому, а частково тому, що Гордон не надав поважних причин, суд сьогодні відмовив йому у клопотанні про виклик свідків, зокрема Андрія Білецького, Ігоря Смешка, які, на думку Гордона, мали б щось там підтвердити», – зазначив Ілля Новіков.

«Гордон наполягає, що не несе ніякої відповідальності за свої слова, бо це його особиста думка. І одночасно спробував переконати суд заслухати свідків, які мали там щось пояснити. Суд вважає, що підстав таких свідків викликати немає», – пояснює Новіков.

«Засідання знову перенесено на місяць. Суд зазначив, що це має бути останнє перенесення до того, як суд безпосередньо перейде до розгляду справи по суті», – резюмує Новіков.

В свою чергу авдвокат Гордона Василь Рябченко заначив, що час на підготовку позиції надобився, тому что сторона позивача тільки сьогодні надала відповідь на їхній відзив. Також він спростував висновок експертизи щодо визначення "оціночності" судження.

"Відколи експертиза оцінює ці категорії? Факт, оціночне судження чи ні, визначається тільки судом і тільки судом, і вже точно не експертизою", - зазначив Рябченко.

За його словами, сторона позивача була категорично проти виклику до суду для надання свідчень колишнього голови військової розвідки Ігора Смешка, колишнього військового слідчого Животова та лідера "Азову" Білецького.

"Сподіваюся, що "нових причин для перенесення" наступного судового засідання не з'явиться. Дуже хочеться якомога швидше перейти до суті і заслухати аргументи вашого клієнта", - зазначив Рябченко.