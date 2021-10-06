Аксьонова обурила карта України з Кримом на презентації УЄФА логотипу Євро-2024

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов відреагував на те, що на презентації УЄФА бренду, логотипу та слогану чемпіонату Європи з футболу 2024 року Крим на карті Європи позначили як територію України.

"На жаль, спорт учергове став інструментом політики, причому політики брехливої і нечистоплотної. УЄФА, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками і завданнями, пов'язаними з розвитком футболу, йде на повідку в істерик України та антикримської сил, підриваючи тим самим свій власний авторитет", - написав Аксьонов у фейсбуці.

Як повідомляли, сьогодні в Берліні на "Олімпіаштадіоні" відбулася презентація логотипу і гасла Євро-24. Сам чемпіонат пройде менш ніж через три роки в десяти німецьких містах.

Розробляло логотип креативне агентство VMLY & R Branding з Лісабона.