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Разумков пообіцяв піти до суду, якщо в нього заберуть мандат

"Це вже не про посади, а про людей".

Разумков пообіцяв піти до суду, якщо в нього заберуть мандат
Фото: facebook/Слуга Народу

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що звернеться до суду, якщо монобільшість спробує позбавити його мандату народного депутата.

Про це Разумков розповів в інтерв’ю телеканалу "Прямий".

"Так, я буду відстоювати своє право. Тому що це вже не про посаду, а це про можливість робити те, що я обіцяв як людина, як Дмитро Разумков, як вже сьогодні політик", - запевнив голова парламенту.

За його словами, згідно із законом депутати не мають права позбавляти його мандата. Однак допустив, що це все-таки може статися.

"Згідно з законом – ні. А згідно з тим, що відбувається у Верховній Раді… Дивіться, всяке може бути. Нещодавно ми з колегами говорили, і вони кажуть, що так тебе ж можуть швидше прибрати”, – пояснив Разумков.

Водночас він наголосив, що готовий боротися за мандат та відстоювати його у суді.

Голова Ради підкреслив, що посада спікера це одне, але мандат йому дав народ, який підтримав його на  виборах.

"І тут це вже буде не моя власна позиція, це буде не моя посада, а це буде те, за що, в тому числі голосували і за мене, і за колег, які сьогодні працюють в стінах Верховної Ради України. Це вже не про посади, а про людей", - переконаний Дмитро Разумков.

Нагадаємо, що 5 жовтня Верховна Рада відсторонила Разумкова від ведення пленарних засідань, а після цього запустила процес відкликання його з посади спікера.

Голосування за відставку Разумкова може відбутися у четвер, 7 жовтня.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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