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Зеленський наклав вето на "закон про біткоїн"

Президент пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Зеленський наклав вето на "закон про біткоїн"
Фото: sluga-narodu.com

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями так званий закон про біткоїн, який вводить регулювання віртуальних активів. 

Як повідомляє пресслужба глави держави, ухвалений Верховною Радою закон "Про віртуальні активи" визначає засади державного регулювання обігу віртуальних активів. Так, згідно із законом, регулювання ринку віртуальних активів здійснюється різними державними органами залежно від виду таких активів, зокрема й шляхом створення нового органу центральної виконавчої влади.

"Створення нового органу, як передбачено цим законом, потребуватиме значних видатків з державного бюджету. Тож Володимир Зеленський пропонує віднести регулювання обігу віртуальних активів до компетенції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому закон "Про віртуальні активи" 8 вересня. Метою закону є комплексне регулювання відносин, що виникають щодо створення, випуску в обіг та обігу віртуальних активів, а також забезпечення законодавчого врегулювання принципів функціонування ринку таких активів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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