Україна поступилася лише Індонезії за площею земель, контрольованих іноземними інвесторами

У п’ятірку лідерів входять також Росія, Бразилія та Папуа-Нова Гвінея.

Згідно з даними аналітичного звіту "Наслідки глобальної "земельної лихоманки" - незначні вигоди, суттєві ризики для людей та довкілля”, міжнародні інвестори контролюють понад 3,3 млн га в Україні. Більше - лише в Індонезії, де контролюється понад 3,6 млн га.

У п’ятірку лідерів рейтингу входять також Росія, Бразилія, Папуа-Нова Гвінея, свідчать результати дослідження, яке опублікувала міжнародна ініціатива Land Matrix на основі зібраних даних про масштабну купівлю земель в усьому світі.

"Сільське господарство України, зокрема земля, дуже цікаве серед інвесторів. Це підтверджується даними Land Matrix – 250 угод та 3,3 млн га сільгоспземель контролюється іноземними компаніями. Зазвичай вони ведуть інтенсивне сільське господарство, яке має негативні наслідки для довкілля. Мова про забруднення води, ґрунтів та зменшення біорізноманіття. Концентрація земель може призвести до масштабної деградації земель, якщо не почати змінювати підходи та с/г практики вже зараз та посилювати екоконтроль за агровиробниками”, - зазначає керівник відділу екологізації промисловості ГО "Екодія" Михайло Амосов.

Це вже третій звіт ініціативи Land Matrix, у якому здійснено критичну оцінку накопичення земель у країнах, що розвиваються, а також соціально-економічні та екологічні наслідки такого накопичення. Висновки спираються на фактичні матеріали із бази даних Land Matrix, а також публікації, з метою аналізу та кращого розуміння комплексного впливу концентрації земель.

Нагадаємо, раніше "Екодія" публікувала дослідження, згідно з яким більш ніж 40% всіх сільськогосподарських земель України можуть втратити родючість.