"Нова пошта" вирішила запустити власну авіакомпанію

Компанія "Нова пошта" вирішила створити власну авіакомпанію. Вона називатиметься Supernova Airlines та буде займатися міжнародними вантажними перевезеннями.

Про це повідомляється на сайті "Нової пошти".

"Обсяги перевезень невпинно зростають, і потрібно освоювати нові горизонти", - заявив з цього приводу гендиректор компанії "Нова пошта глобал" Юрій Беневитський. Зараз вона користується послугами партнерських авіакомпаній.

Supernova Airlines буде здійснювати рейси з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів". Перевізник матиме власний флот і буде підпорядковуватися компанії "Нова пошта глобал".

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Супернова Ейрлайнз" було зареєстроване 1 жовтня. Його директором є Ярослав Красножон, який раніше був керівником авіакомпанії Atlasjet Ukraine.

Кінцевими бенефіціарами авіакомпанії є співвласники "Нової пошти" Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов.