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"Нова пошта" вирішила запустити власну авіакомпанію

Supernova Airlines буде займатися міжнародними перевезеннями вантажів.

"Нова пошта" вирішила запустити власну авіакомпанію
Фото: novaposhtaglobal.ua

Компанія "Нова пошта" вирішила створити власну авіакомпанію. Вона називатиметься Supernova Airlines та буде займатися міжнародними вантажними перевезеннями.

Про це повідомляється на сайті "Нової пошти".

"Обсяги перевезень невпинно зростають, і потрібно освоювати нові горизонти", - заявив з цього приводу гендиректор компанії "Нова пошта глобал" Юрій Беневитський. Зараз вона користується послугами партнерських авіакомпаній.

Supernova Airlines буде здійснювати рейси з міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів". Перевізник матиме власний флот і буде підпорядковуватися компанії "Нова пошта глобал".

За даними аналітичної системи YouControl, ТОВ "Супернова Ейрлайнз" було зареєстроване 1 жовтня. Його директором є Ярослав Красножон, який раніше був керівником авіакомпанії Atlasjet Ukraine.

Кінцевими бенефіціарами авіакомпанії є співвласники "Нової пошти" Володимир Поперешнюк та Вячеслав Климов.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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