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Голова НБУ розповів, що, крім облікової ставки, впливає на вартість кредитів

Враховують також видатки на судову та правоохоронну складову.

Голова НБУ розповів, що, крім облікової ставки, впливає на вартість кредитів
Фото: Макс Требухов

В українських реаліях, при формуванні вартості кредитів банки враховують не лише облікову ставку Національного банку, а й видатки на судову та правоохоронну складову. І вони суттєві.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа розповів голова НБУ Кирило Шевченко.

"А от стосовно бажання і апетиту банківської системи кредитувати є інша складова. І ми виявимо її, коли подивимось, як формується ціна на продукт – на гроші в цьому випадку. Є дуже велика складова в банківській маржі, собівартості ставки за кредитами, яку дуже важко прораховувати наперед. Це видатки на судову та правоохоронну складову. І ця складова постійно закладається", - сказав він.

"Чому? Тому що коли позичальник з тих чи інших причин не повертає банку кредит, то є ціла низка інструментів, як банку не віддати не тільки гроші, але й заставу», - додав голова НБУ.

Це, за його словами, одна з причин того, чому в Україні фіксуються «перекоси» в споживче кредитування.

"Бо воно простіше для банків – з «тієї» сторони немає команди гарних юристів. І це одна з причин того, чому так швидко не відновлюється апетит на корпоративне кредитування, відповідно, чому такий рівень маржі", - додав Шевченко.

Водночас, за його словами, станом на вересень 2021 року маємо найнижчий за останні роки рівень NPL (рівень непрацюючих кредитів, - LB.ua) - 35%. У середині 2019 р. він складав більше ніж 50%.

При цьому за вісім місяців 2021 року гривневі кредити нефінансовим корпораціям зросли на 15.4% (12.3% у річному вимірі). Також помітно пришвидшилося кредитування домогосподарств – до 21.8% з початку року (17.2% у річному вимірі). Зокрема, банки активно нарощують іпотечне кредитування. Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості за вісім місяців поточного року зросли на 28.8% порівняно з таким самим періодом минулого року.

Нагадаємо, 9 вересня Національний банк підвищив облікову ставку з 8,0% до 8,5% у зв'язку з високою інфляцією.

З червня 2020 року до березня 2021 року облікова ставка в Україні знаходилася на рекордно низькому рівні 6,0%. На початку березня НБУ підвищив її до 6,5%у квітні - до 7,5%, а у липні - до 8%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
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