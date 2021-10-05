Голова НБУ розповів, що, крім облікової ставки, впливає на вартість кредитів

В українських реаліях, при формуванні вартості кредитів банки враховують не лише облікову ставку Національного банку, а й видатки на судову та правоохоронну складову. І вони суттєві.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю для LB.uа розповів голова НБУ Кирило Шевченко.

"А от стосовно бажання і апетиту банківської системи кредитувати є інша складова. І ми виявимо її, коли подивимось, як формується ціна на продукт – на гроші в цьому випадку. Є дуже велика складова в банківській маржі, собівартості ставки за кредитами, яку дуже важко прораховувати наперед. Це видатки на судову та правоохоронну складову. І ця складова постійно закладається", - сказав він.

"Чому? Тому що коли позичальник з тих чи інших причин не повертає банку кредит, то є ціла низка інструментів, як банку не віддати не тільки гроші, але й заставу», - додав голова НБУ.

Це, за його словами, одна з причин того, чому в Україні фіксуються «перекоси» в споживче кредитування.

"Бо воно простіше для банків – з «тієї» сторони немає команди гарних юристів. І це одна з причин того, чому так швидко не відновлюється апетит на корпоративне кредитування, відповідно, чому такий рівень маржі", - додав Шевченко.

Водночас, за його словами, станом на вересень 2021 року маємо найнижчий за останні роки рівень NPL (рівень непрацюючих кредитів, - LB.ua) - 35%. У середині 2019 р. він складав більше ніж 50%.

При цьому за вісім місяців 2021 року гривневі кредити нефінансовим корпораціям зросли на 15.4% (12.3% у річному вимірі). Також помітно пришвидшилося кредитування домогосподарств – до 21.8% з початку року (17.2% у річному вимірі). Зокрема, банки активно нарощують іпотечне кредитування. Кредити на придбання, будівництво та реконструкцію нерухомості за вісім місяців поточного року зросли на 28.8% порівняно з таким самим періодом минулого року.

Нагадаємо, 9 вересня Національний банк підвищив облікову ставку з 8,0% до 8,5% у зв'язку з високою інфляцією.

З червня 2020 року до березня 2021 року облікова ставка в Україні знаходилася на рекордно низькому рівні 6,0%. На початку березня НБУ підвищив її до 6,5%, у квітні - до 7,5%, а у липні - до 8%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.