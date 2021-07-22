НБУ підвищив облікову ставку з 7,5% до 8% через гірші прогнози інфляції

Національний банк у четвер, 22 липня, підвищив облікову ставку з 7,5% до 8% у зв'язку з високою інфляцією, темпи якої значно перевищили прогноз регулятора.

"У першому півріччі інфляція очікувано вийшла за межі цільового діапазону 5% ± 1 в. п., але відхилення було більшим, ніж передбачалося, через дію як тимчасових, так і фундаментальних факторів. У червні 2021 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця (9,5%), але була вищою за квітневий прогноз Національного банку (9,2%)", - сказано в повідомленні Нацбанку.

Найближчим часом рівень інфляції перевищить 10%, а за підсумками року становитиме 9,6%, хоча раніше прогнозувалося тільки 8,0%.

Регулятор підкреслив, що така динаміка пояснюється не лише тимчасовими факторами (зростанням світових цін на продовольство та енергоресурси), але й посиленням фундаментального інфляційного тиску. Базова інфляція у червні була на рівні 7,3% р/р та помітно перевищила квітневий прогноз (6,8% р/р) через високий споживчий попит та зростання виробничих витрат підприємств, у тому числі на оплату праці.

Наступний перегляд облікової ставки заплановано на 9 вересня, коли її може бути підвищено до 8,5%.

Нагадаємо, що з червня 2020 року до березня 2021 року облікова ставка в Україні знаходилася на рекордно низькому рівні 6,0%. На початку березня НБУ підвищив її до 6,5%, а у квітні - до 7,5%.

Облікова ставка НБУ - це монетарний інструмент, за допомогою якого Нацбанк установлює для комерційних банків орієнтир вартості залучених і розміщених грошових ресурсів. Облікова ставка є найнижчою серед відсоткових ставок НБУ і є базовим індикатором для оцінки вартості грошових коштів.