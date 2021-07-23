Американсько-Українська ділова рада відзначила роль ДФС у детінізації економіки

Одна з найбільших бізнес-асоціацій України - Американсько-Українська ділова рада (USUBC) - заявила про підтримку курсу на детінізацію економіки та протидії податкових правопорушень, який реалізує Державна фіскальна служба. Про це йдеться на офіційному сайті USUBC.

"Американсько - Українська ділова рада (USUBC) прагне підтримувати високий рівень інвестиційної привабливості та ділової культури в Україні. Ми підтримуємо курс на детінізацію економіки України та активну протидію податковим правопорушенням, проголошений вищим політичним керівництвом держави і впроваджуваний Державної фіскальною службою України", - сказано в заяві USUBC.

USUBC зазначила, що готова сприяти забезпеченню економічної безпеки України та руйнуванні інфраструктури тіньових ринків.

"Днями стало відомо, що співробітники Державної фіскальної служби України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження викрили посадових осіб підприємства в сфері поставок і збуту газу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і забезпечили відшкодування несплачених податків, пені та штрафних санкцій до державного бюджету на загальну суму 1,1 млрд грн. Вважаємо, що неухильне дотримання законодавства і одночасно невідворотність покарання за фінансові правопорушення стануть стійкою основою для забезпечення економічної безпеки країни і руйнування інфраструктури тіньових ринків. Зі свого боку Американсько - Українська ділова рада (USUBC) зробить все можливе для реалізації зазначених цілей", - заявляють в USUBC.

До складу USUBC входять понад 200 комерційних компаній, представлених на ринку України.