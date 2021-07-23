"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
"Газпром" готовий продовжити транзит газу через Україну після 2024 року, але за певних умов
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Німеччина закликала Україну імплементували "формулу Штайнмаєра"
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Росія подала в ЄСПЛ позов проти України з претензіями за 10 пунктами
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Маніяк в дитячому садку: справжній сенс домовленостей США і Німеччини
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
Новий «Будапештський меморандум». США та Німеччина домовилися про Україну та «Північний потік»
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
США та Німеччина офіційно домовилися щодо "Північного потоку-2": деталі угоди
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
Німецька фірма Leifeld відмовилася поставити українському КБ "Луч" високоточне обладнання
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
В Одесі внаслідок потужної зливи затопило магазини і зірвало асфальт (оновлено)
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
Вакцинація від коронавірусу: де, коли і яку вакцину можна отримати
ГоловнаЕкономікаДержава

Американсько-Українська ділова рада відзначила роль ДФС у детінізації економіки

USUBC зазначила, що готова сприяти забезпеченню економічної безпеки України та руйнуванні інфраструктури тіньових ринків.

Американсько-Українська ділова рада відзначила роль ДФС у детінізації економіки
Фото: kharkov-terminal.com.ua

Одна з найбільших бізнес-асоціацій України - Американсько-Українська ділова рада (USUBC) - заявила про підтримку курсу на детінізацію економіки та протидії податкових правопорушень, який реалізує Державна фіскальна служба. Про це йдеться на офіційному сайті USUBC.

"Американсько - Українська ділова рада (USUBC) прагне підтримувати високий рівень інвестиційної привабливості та ділової культури в Україні. Ми підтримуємо курс на детінізацію економіки України та активну протидію податковим правопорушенням, проголошений вищим політичним керівництвом держави і впроваджуваний Державної фіскальною службою України", - сказано в заяві USUBC.

USUBC зазначила, що готова сприяти забезпеченню економічної безпеки України та руйнуванні інфраструктури тіньових ринків.

"Днями стало відомо, що співробітники Державної фіскальної служби України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора в рамках кримінального провадження викрили посадових осіб підприємства в сфері поставок і збуту газу в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах і забезпечили відшкодування несплачених податків, пені та штрафних санкцій до державного бюджету на загальну суму 1,1 млрд грн. Вважаємо, що неухильне дотримання законодавства і одночасно невідворотність покарання за фінансові правопорушення стануть стійкою основою для забезпечення економічної безпеки країни і руйнування інфраструктури тіньових ринків. Зі свого боку Американсько - Українська ділова рада (USUBC) зробить все можливе для реалізації зазначених цілей", - заявляють в USUBC.

До складу USUBC входять понад 200 комерційних компаній, представлених на ринку України.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також