Україна забрендує назву "херсонський кавун"

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Україна планує включити до європейського реєстру географічних зазначень "херсонський кавун" та ще кілька вітчизняних продуктів.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

У четвер, 22 липня, в міністерстві відбулося засідання експертної комісії, на якій було погоджено вісім специфікацій товарів із географічними зазначеннями:

Долина Фрумушика – для вин тихих, а саме білого, червоного та рожевого, які виробляються виключно з винограду, вирощеного у межах географічного району Долина Фрумушика (південно-західна частина Одеської області). Херсонський кавун – поєднання селекційних досягнень та кліматичних умов Херсонського регіону створили оптимальні умови для отримання плодів, які характеризуються високою врожайністю та унікальними смаковими якостями. Придунайська Бессарабія – для вин тихих та ігристих, які виробляються з винограду, який визначено за відповідними сортами та має походження щонайменше 85 відсотків із цього географічного місця. Ялпуг – назва місця походження, яка визначає територію виробництва вин тихих, що розташована навколо озера Ялпуг (найбільше природне озеро лиманного типу в Україні) у південно-західній частині Болградського району Одеської області). Мед Закарпаття / Закарпатський мед – монофлорний чи поліфлорний мед, особливі якості якого формуються завдяки специфічній медоносній флорі Закарпатського регіону, виділяється декілька видів меду: весняний, літній, осінній. М'ясо баранини Фрумушика / Баранина Фрумушика – географічне зазначення для м'яса баранини Фрумушика, яке має репутацію унікального м’яса, отриманого із окремих порід овець, що випасають на території Тарутинських степів. Щонайменше 60 відсотків кормів – це трава чи сіно походженням із географічного району. Закарпаття / Закарпатське вино – для вина тихого, яке виробляється із окремих сортів винограду, що вирощено виключно на території визначеного географічного району (схили Карпатських гір Закарпатської області (Берегівський, Ужгородський, Хустський та Мукачівський райони). Аша-Абаг – географічне зазначення для вина тихого та ігристого, яке виробляється із сировини щонайменше 85 відсотків якої вирощено на визначеній території навколо села Шабо Білгород-Дністровського району вздовж правого берегу Дністровського лиману.

Наступним кроком після погодження специфікацій стане реєстрація цих географічних зазначень на національному рівні, а потім - на європейському.

"Україна має багато унікальних продуктів, які складають окремий нішевий сегмент на ринку і мають додаткову ринкову вартість – це продукти з чітким географічним походженням. Ми вже направили для включення до європейського реєстру географічних зазначень документи про такі автентичні українські товари, як «Гуцульська коров’яча бриндза», «Гуцульська овеча бриндзя» та «Мелітопольська черешня». Наразі ми розглядаємо ще низку таких товарів, які потребують правової охорони", - прокоментувала результати засідання заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Нагадаємо, географічне зазначення - це позначення, яке фігурує на товарах, що походять з певного географічного регіону і мають властивості, репутацію або характерні особливості, зумовлені переважно місцем їх походження.

У вересні 2019 року Верховна Рада прийняла закон про захист географічних назв товарів.