СБУ заблокувала агентурну мережу ФСБ РФ з інформаторами правоохоронцями та чиновниками

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ , яка діяла на території Херсонської області. Організатором мережі був колишній співробітник регіонального управління СБУ.

Він звільнився зі служби у 2014 році і під час виїзду до Російської Федерації був завербований співробітниками ФСБ РФ, повідомили в пресслужбі СБУ.

За завданням ФСБ українець створив розгалужену агентурно-інформаторську мережу, до якої залучив широке коло посадовців.

Серед них:

співробітник СБУ в Херсонській області;

працівник місцевої прокуратури;

співробітник поліції;

посадовець Державної служби з надзвичайних ситуацій;

колишній посадовець облдержадміністрації.

"СБУ відомий також московський куратор мережі. Це кадровий офіцер ФСБ РФ Віталій Король, який спеціалізується на Україні. У 2015-2016 роках він перебував на окупованій частині Донецької області у складі ротаційної оперативної групи ФСБ під позивним «Мангуст»", – йдеться у повідомленні.

ФСБ "замовляла" збір інформації з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ, дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування. За передану інформацію резидент отримував від російської спецслужби щомісячну грошову винагороду.

За результатами обшуків у затриманих вилучено комп’ютерну техніку та засоби зв’язку з представниками ФСБ РФ, російську символіку, а також значні грошові кошти в іноземній валюті (долари США, Євро та російські рублі). Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ Росї закриті канали електронного зв’язку.

Наразі резидента ФСБ РФ та його агента з числа співробітників СБУ затримано у порядку ст. 208 КПК України. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 "державна зрада" КК України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що у червні цього року в Луганській області викрили завербованого ФСБ Росії українця, який планував теракт. Чоловіка затримали після закладення та спроби приведення в дію вибухівки.