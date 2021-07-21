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На станції метро "Хрещатик" в Києві сталася бійка із застосуванням сльозогінного газу

Поліція розпочала кримінальне провадження

У Києві на платформі станції метро "Хрещатик" виникла бійка між двома групами молодиків, одна зі сторін застосувала сльозогінний газ.

За фактом хуліганських дій правоохоронці розпочали кримінальне провадження, інформує пресслужба столичної поліції.

Зазначається, що відео конфлікту між пасажирами метрополітену виявлено під час моніторингу мережі інтернет.

"Попередньо правоохоронці з'ясували, що на станції метро "Хрещатик" між двома групами хлопців виник конфлікт, який переріс у бійку із застосуванням сльозогінного газу. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників та з'ясовують обставини події", - йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на термін до п'яти років або позбавлення волі на термін до чотирьох років.

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