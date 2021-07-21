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Український військовий підірвався на Донбасі

Воїна доправлено до лікувального закладу, його стан задовільний.

Український військовий підірвався на Донбасі
Фото: EPA/UPG

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі внаслідок підриву на міні зазнав поранення український військовий. Воїна ушпиталено, стан його здоров’я задовільний.

Про це повідомляє пресслужба ОТУ "Північ".

"Сьогодні, 21 липня, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» внаслідок підриву на невідомому мінно-вибуховому пристрої військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров'я - задовільний", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 20 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців. Унаслідок обстрілів поранено українського бійця.

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