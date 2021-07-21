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Порошенко нагадав, як звільняли Рубіжне і Торецьк

Ці два міста були звільнені без жертв серед захисників. 

Порошенко нагадав, як звільняли Рубіжне і Торецьк
Фото: Петро Порошенко Facebook

П’ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у річницю звільнення Рубіжного і Торецька поділився спогадами про той день сім років тому.

"Добре пам’ятаю той день 21 липня 2014 року, коли у телефонній розмові з Канцлером Німеччини Ангелою Меркель я повідомив, що саме в ці хвилини українські військові звільняють Рубіжне і Торецьк від російських бандформувань та найманців", – цитує допис Порошенка у Facebook пресслужба "Євросолідарності"

"Попри спротив ворога, мій наказ про контрнаступ виконувався блискуче: крок за кроком звільнялися міста та села Луганської та Донецької областей", – заявив він.

Порошенко додав, що Рубіжне та Торецьк були звільнені і втримані без жертв з української сторони. 

"А от російські бандформування та найманці зазнали значних втрат у людях та бронетехніці. Над будівлями міськради Рубіжного та Торецька нарешті замайорів український стяг. Дякую українським воїнам за мужність та героїзм. Завдяки вам на українську землю повернувся мир!" – написав Порошенко.

Нагадаємо, що в липні 2014 від окупантів звільнили три міста: Рубіжне, Торецьк і Лисичанськ. Під час звільнення Лисичанська загинули 15 українських захисників. 

За звільнення української землі боролися як ЗСУ, так і добровольчі батальони. 

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