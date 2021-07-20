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Рада розблокувала підписання законопроєктів про очищення ВРП, формування ВККС та реформу "Укроборонпрому"

Жодна з постанов не набрала 226 голосів "за". Самих депутатів у залі було менше, ніж 226. 

Фото: Скрін

Народні депутати на позачерговому засіданні 20 липня відхилили ухвалення постанов, які вимагали скасування результатів голосування за низку законопроєктів.

Парламентарі розглянули 10 постанов, жодна з них не набрала необхідних 226 голосів. У сесійній залі загалом було менше депутатів, ніж мінімально необхідна для прийняття кількість. Кворум для відхилення законопроєктів не потрібен. 

Загалом цей тиждень для депутатів не є "канікульним" – вони мають працювати з виборцями. 

Тепер спікер парламенту Дмитро Разумков, а потім і президент Володимир Зеленський, можуть ввести в дію низку документів:

Це ухвалений повторно з правками Володимира Зеленського законопроєкт, який запускає в роботу ВККС.

Цей законодавчий акт передбачає перетворення "Укроборонпрому" з концерну на державне акціонерне товариство.

  • законопроєкт про внесення до деяких законів змін щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дициплінарних інспекторів ВРП (5068)

Він передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП – як майбутніх, так і чинних – Етичною радою, до складу якої увійдуть міжнародні експерти.

  • проєкт закону про внесення змін до ст. 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП (5069).

Нагадаємо, що шоста сесія Верховної Ради IX скликання почнетться у вересні. У серпні до Дня незалежності нардепи мають зібратися на ще одне позачергове.

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