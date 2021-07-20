Рада розблокувала підписання законопроєктів про очищення ВРП, формування ВККС та реформу "Укроборонпрому"

Жодна з постанов не набрала 226 голосів "за". Самих депутатів у залі було менше, ніж 226.

Фото: Скрін

Народні депутати на позачерговому засіданні 20 липня відхилили ухвалення постанов, які вимагали скасування результатів голосування за низку законопроєктів.

Парламентарі розглянули 10 постанов, жодна з них не набрала необхідних 226 голосів. У сесійній залі загалом було менше депутатів, ніж мінімально необхідна для прийняття кількість. Кворум для відхилення законопроєктів не потрібен.

Загалом цей тиждень для депутатів не є "канікульним" – вони мають працювати з виборцями.

Тепер спікер парламенту Дмитро Разумков, а потім і президент Володимир Зеленський, можуть ввести в дію низку документів:

законопроєкт про внесння змін в закон "Про судоустрій та статус суддів" і деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (3711-д)

Це ухвалений повторно з правками Володимира Зеленського законопроєкт, який запускає в роботу ВККС.

Цей законодавчий акт передбачає перетворення "Укроборонпрому" з концерну на державне акціонерне товариство.

законопроєкт про внесення до деяких законів змін щодо порядку обрання на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дициплінарних інспекторів ВРП (5068)

Він передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП – як майбутніх, так і чинних – Етичною радою, до складу якої увійдуть міжнародні експерти.

проєкт закону про внесення змін до ст. 188-32 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог дисциплінарного інспектора ВРП (5069).

Нагадаємо, що шоста сесія Верховної Ради IX скликання почнетться у вересні. У серпні до Дня незалежності нардепи мають зібратися на ще одне позачергове.