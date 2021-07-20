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Корнієнко заявив про можливість скасування строкової служби в армії з 2023 року

Держава вдруге спробує відмовитися від військового призову.

Корнієнко заявив про можливість скасування строкової служби в армії з 2023 року
Фото: mil.gov.ua

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив про можливість скасування строкової служби в армії з 2023 року.

прийняттям законопроєкту про національний супротив в цілому поступово це все буде втілюватися. Базові зміни - це питання декількох років. Може, в наступному році якісь речі ми встигнемо зробити. До кінця каденції маємо встигнути в цілому. Це можливо вже з 2023 року", - сказав він в інтерв'ю "Українським новинам", відповідаючи на питання про плани "Слуги народу" щодо скасування обов'язкового призову.

За його словами, реформи армії очікуються тому, що вони пов’язані з бажанням України стати членом НАТО.

Нагадаємо, що четвертий президент України Віктор Янукович незадовго до втечі в Росію підписав указ про перехід Збройних сил на контракт та скасування військового призову.

Навесні 2014 року це рішення було скасоване у зв'язку із вторгненням Росії до Криму і початком війни на Донбасі.

Зараз в армію призивають чоловіків у віці 18-27 років.

У березні 2021 року Рада національної безпеки і оборони ухвалила Стратегію воєнної безпеки України, яка передбачає "переведення Збройних сил України та інших складових сил оборони на професійну основу із заміною строкової військової служби обов’язковою службою у військовому резерві".

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