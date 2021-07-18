Поблизу Маріуполя завершилися тренування підрозділу протиповітряної оборони окремого загону спеціального призначення військової частини №3057 Національної гвардії України.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

"Основна мета занять – підвищити рівень організації ведення бою за різних умов, налагодити ефективне управління розрахунками в бою та підняти рівень польової виучки особового складу", - йдеться в повідомленні.

Особовий склад розрахунків протягом тижня відточував свою майстерність, починаючи з розвідки повітряного противника на місцевості, боротьбі з БПЛА, і закінчуючи виконанням вправ стрільб із зенітних установок ЗУ-23-2.

"Від злагодженості спільних дій особового складу в різних бойових умовах залежить результат бою, тож важливо, щоб командири отримали практику в управлінні, а розрахунки зрозуміли своє основне завдання", – розповів начальник ППО військової частини 3057 майор Максим Литвинов.

Фото: МВС

Зазначається, що під час навчань бійці отримали теоретичні та практичні знання щодо управління зенітними установками; покращили навички у визначенні відстані до цілей, орієнтуванні на місцевості, пересуванні до вогневої позиції та від неї в укриття. Крім того, військові відпрацювали порядок роботи механізмів, заряджання та розряджання, правильність знищення повітряних і наземних цілей.

Фото: МВС

"Завершальним етапом польових занять стало тактичне навчання з бойовою стрільбою, де розрахункам було поставлено завдання знищити умовного противника, як повітряного, так і наземного. Тут зенітники повинні були задіяти всі свої навички та вміння й максимально уразити всі мішені. За словами начальника ППО військової частини 3057 із поставленими завданнями усі розрахунки впорались", - повідомили в МВС.

Фото: МВС

Фото: МВС

Нагадаємо, 13 червня у Маріуполі відбувся військовий парад до сьомої річниці визволення міста від російських окупантів.