Сьогодні – один з найбільших юдейських днів посту

Українці юдейського віросповідання у неділю, 18 липня в жалобі через День Руйнування Храму.

Про це повідомила Єврейська громада Києва.

За єврейським календарем сьогодні – дев'яте Ава і це один з найбільших юдейських днів посту.

У цей день у різні часи був зруйнований Єрусалимський Храм - спочатку вавилонським царем Навуходоносором, а потім другий Храм вже римською імперією.

Також, дев'ятого Ава у різні періоди історії євреїв виганяли з Британії, з Іспанії, у цей день було багато погромів у Європі.

За традицією, сьогодні євреям не можна їсти, пити та навіть вітатися, радіти, слухати музику та вивчати Тору. Під час Юдейського посту вони 25 годин не можуть їсти та пити, за умови, якщо це не загрожує життю та здоров'ю. Сидять лише на низьких стільцях (не вище 30 сантиметрів), або на землі.

Єрусалимський храм – головний центр єврейського релігійного життя, що розташовувався на місці сучасної Храмової гори.

Єврейська громада міста Києва також поститься.

"Це важко, не їсти й не пити 25 годин. Особливо у таку спеку. Але це як виклик самому собі. "Чи зможу я?". Коли я служив в армії Ізраїлю, доводилося і не лише поститися, а й бігати. І з Божою допомогою, зміг. Але звичайно, оскільки людське життя та здоров'я є найвищою цінністю - закликаю ставитися до самопочуття відповідально, не виходити на вулицю у спекотну погоду, якщо тримаєте піст. Літні люди, вагітні жінки та люди, які повинні приймати ліки – можуть не дотримуватися посту, а інколи за традицією їм навіть забороняється поститися, щоб не нашкодити собі", – зазначив головний Рабин міста Києва, рав Йонатан Беніамин Маркович.

Віряни кажуть, що це один з найскладніших постів і навіть якщо дехто не готовий до сухого посту – намагаються зробити щось, щоб відчути особливу важливість дня.