У Миколаївській області внаслідок авіакатастрофи загинуло двоє людей.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

17 липня о 05:46 на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу гелікоптеру приватного агропідприємства, який потерпів авіакатастрофу та впав на полі біля с. Зайве.

“До місця події направлено відділення 21 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області”, – йдеться у повідомленні.

Під час польоту в гелікоптері Mi-2 знаходилось дві людини, які внаслідок авіакатастрофи загинули.

Пожежу, площа якої становила 6 кв. м, вогнеборці о 06:15 локалізували та о 06:35 – ліквідували.

Для встановлення обставин надзвичайної ситуації додатково залучено оперативну групу ГУ ДСНС України у Миколаївській області та співробітників поліції.

Нагадаємо, торік у грудні у Тернопільській області впав легкомоторний літак, пілот загинув.

Того ж місяця літак впав поблизу села Гоголів у Броварському районі Київської області. В результаті двоє людей отримали травми.