Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Нардеп Івченко вдарив "слугу народу" Сольського в сесійній залі Ради
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
Guardian оприлюднила секретний звіт про підтримку Росією "психічно неврівноваженого" Трампа
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
​​У центрі Києва до 18 липня заборонили рух транспорту через зйомки відеоролика
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Обвинувачений у розстрілах на Інститутській ексберкутівець дзвонив нардепу Шуфричу вранці 20 лютого
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Від безробітного до нардепа: все про нового «Слугу» Антона Швачка
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
Новим міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Радник глави ОП заявив, що Меркель "здала інтереси України на користь Росії"
Відставка Авакова з аплодисментами
Відставка Авакова з аплодисментами
Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову
Українська в театрах, кіно та на телебаченні: набули чинності нові положення закону про мову
ГоловнаСуспільствоПодії

У Миколаївській області розбився гелікоптер, загинуло двоє людей

В авікатастрофу потрапив вертоліт приватного агропідприємства.

У Миколаївській області внаслідок авіакатастрофи загинуло двоє людей.

Про це повідомили місцеві надзвичайники.

17 липня о 05:46 на спецлінію “101” надійшло повідомлення про пожежу гелікоптеру приватного агропідприємства, який потерпів авіакатастрофу та впав на полі біля с. Зайве.

“До місця події направлено відділення 21 державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області”, – йдеться у повідомленні.

Під час польоту в гелікоптері Mi-2 знаходилось дві людини, які внаслідок авіакатастрофи загинули.

Пожежу, площа якої становила 6 кв. м, вогнеборці о 06:15 локалізували та о 06:35 – ліквідували.

Для встановлення обставин надзвичайної ситуації додатково залучено оперативну групу ГУ ДСНС України у Миколаївській області та співробітників поліції.

Нагадаємо, торік у грудні у Тернопільській області впав легкомоторний літак, пілот загинув.

Того ж місяця літак впав поблизу села Гоголів у Броварському районі Київської області. В результаті двоє людей отримали травми. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також