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​Хворий на СМА малюк з Одеси отримав укол за $2 млн завдяки благодійникам

Кошти на порятунок дитини вдалося зібрати менше ніж за три місяці.

​Хворий на СМА малюк з Одеси отримав укол за $2 млн завдяки благодійникам
Фото: facebook.com/save.children.sma

Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували спінальну м’язову атрофію (СМА), отримав укол найдорожчого препарату у світі Zolgensma, який коштує $2,3 млн.

Про це повідомили на сторінці організації "Діти, ми встигнемо" у фейсбуці.

"Момент, на який чекали та якого прагнули десятки тисяч небайдужих українців по всьому світу, відбувся - Дмитрик Свічинський отримав заповітний укол Zolgensma! Це стало можливим завдяки підтримці всіх вас: волонтерів, журналістів, меценатів, бізнесменів та кожного, хто зробив внесок у цей спільний неймовірний результат", - йдеться в повідомленні.

Зараз Дмитрик із батьками перебуває у дитячій лікарні у місті Сан-Антоніо, де він пройде двомісячний курс реабілітації.

Волонтери зазначили, що весь курс лікування коштує на $250 тис. дешевше, ніж варіант, якби препарат вводили в Україні.

Дмитрик народився в листопаді 2020 року. На перших місяцях життя йому діагностували рідкісну генетичну хворобу - спінальну м'язову атрофію (СМА). Кошти на укол для порятунку хлопчика родині вдалося зібрати менш як за три місяці. Допомагали благодійники з України та різних куточків світу.

"В той же час хочемо нагадати Міністерству охорони здоров'я України про те, що в нашій державі залишаються ще десятки родин з хворими на СМА, які потребують вашої уваги та допомоги! Закликаємо вас діяти!" - наголосили в організації.

Нагадаємо, раніше, в червні, півторарічний хлопчик з Тернопільщини виграв у лотерею укол Zolgensma.

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