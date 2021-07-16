Десять українців застрягли на судні в Аденській затоці, один моряк загинув через спеку

Десять українців застрягли на знеструмленому рефрижераторному судні THORN1 за три милі від порту Джибуті в Аденській затоці. Один із моряків помер від інсульту через спеку.

Як повідомляє Думская, першого липня на судні, яке моряки повинні були переправити в Індію на розпил, закінчилося пальне, а обладнання вийшло з ладу.

Фото: Думская

Зазначається, що одинадцять осіб екіпажу, з яких 10 - наші співвітчизники, опинилися без кондиціонерів, холодильника і продуктів у 38-градусну спеку. Про становище моряків одеському виданню розповіла дочка суднового кока Олександра Коровник.

За словами одеситки, після кількох днів дрейфу рятувальні служби порту відбуксирували судно ближче до берега і поставили на якір.

На даний момент вдалося зійти з судна тільки двом членам екіпажу. Ще один, житель Очакова, не витримав спеки і помер від інсульту, так і не дочекавшись медичної допомоги. Решта членів екіпажу залишаються на судні, декому стає погано.

За словами дівчини, зараз на місці присутній консул України в Ефіопії і нібито є представник судновласника компанії ILIANA SHIPPING LIMITED. Складність полягає у тому, що судно змінило назву і прапор приписки (була Ліберія став Габон) у момент, коли екіпаж уже був на судні.

Нагадаємо, український моряк загинув внаслідок пожежі на судні в Індійському океані.