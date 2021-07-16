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Через негоду без світла залишилися майже 170 населених пунктів у трьох областях

Бригади обленерго відновлюють електропостачання.

Через негоду без світла залишилися майже 170 населених пунктів у трьох областях
Фото: dtek-dnem.com.ua

Унаслідок негоди без електроенергії залишилися 169 населених пунктів у трьох областях України - Львівській, Закарпатській та Сумській.

Про це інформує пресцентр ДСНС.

"Станом на 7:00 16 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 169 населених пунктів у 3 областях (Львівська – 79, Закарпатська – 59 та Сумська – 31)", - сказано в оперативному зведенні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

У ДСНС попередили, що 16-17 липня на рiчках басейнiв Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська області) очiкується продовження пiдйому рiвнiв води на 1,5-2,5 м над рiвнями 15 липня на 08:00. Мiсцями можливе затоплення заплав, прирiчкових сільськогосподарських угiдь (І рівень небезпеки - жовтий).

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