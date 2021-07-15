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На Донбасі двоє військових отримали поранення, один – бойове травмування

Всі вони перебувають у лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

На Донбасі двоє військових отримали поранення, один – бойове травмування
Фото: ukrmilitary.com

Від початку цієї доби, 15 липня, в зоні бойових дій на сході України зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню. У результаті обстрілів два військових отримали поранення, один – бойове травмування. Всі вони перебувають у лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зазначається, що збройні формування Російської Федерації вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів неподалік Причепилівки.

У районі населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» із перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Як повідомляли, вчора російсько-окупаційні війська 13 разів обстріляли позиції ОС. У результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості.

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