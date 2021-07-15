У Києві анонсували на 19 вересня марш за права ЛГБТ

Організатори очікують на участь до 10 тисяч людей.

Громадська організація "КиївПрайд" оголосила про намір провести 19 вересня гей-прайд під назвою "Марш рівності 2021".

Про це повідомляється в фейсбуці організації.

Організатори очікують, що в прайді візьмуть участь до 10 тисяч людей, але обіцяють, що захід відбудеться з дотриманням усіх карантинних вимог.

Маршу передуватиме низка культурних та освітніх заходів у рамках українського "ПрайдМісяця".

"Головною темою Маршу рівності стане безпека та вимоги введення в дію законодавства щодо злочинів на ґрунті нетерпимості до ЛГБТ+ та інших груп, що вже роками потерпають від насилля. Зокрема, вимагатимуть імплементації законопроєкту №5488, що передбачає покарання за подібні кримінальні дії", – мовиться у повідомленні.

Також буде сформовано маніфест із вимогами Маршу рівності.

Нагадаємо, що попередній Марш рівності в Києві відбувся у червні 2019 року.

У 2020 році акцію не проводили через епідемію коронавірусної хвороби.