У Києві вийшли з обігу паперові талони на проїзд в громадському транспорті

З 15 липня в Києві вийшли з обігу паперові талони на проїзд в наземному громадському транспорті. Відтепер заплатити за проїзд в автобусах, тролейбусах чи трамваях можна тільки картами чи одноразовими QR-кодами.

На сайті КМДА повідомляється, що місто забезпечило понад 2000 місць для поповнення проїзних і купівлі QR-квитків.

В терміналах самообслуговування на зупинках наземного транспорту і станціях метро можна купити або поповнити транспортну карту та придбати QR-квитки.

В терміналах Easy Pay можна поповнити транспортну карту.

У Т-кіосках можна придбати транспортну карту.

В касах на станціях метрополітену можна придбати чи поповнити транспортну карту, а також купити QR-квиток.

Із усіма точками продажу та поповнення можна ознайомитися на міській мапі.

Оплата проїзду QR-квитками здійснюється у додатку "Київ Цифровий" з екрану смартфона. У застосунку можна також придбати квиток для іншого користувача. Щоб надіслати QR-квиток на електронну пошту або в зручний месенджер, потрібно лише натиснути кнопку "Поділитися квитком".

Нагадаємо, що вартість проїзду в громадському транспорті Києва поки що становить 8 гривень. У випадку разового поповнення транспортної карти на велику кількість поїздок її можна зменшити до 6,50 грн.

В травні 2021 року мер Києва Віталій Кличко попередив про те, що міська влада планує підняти тарифи на проїзд в громадському транспорті.