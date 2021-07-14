Вчені розкритикували проведення Atlas Weekend через загрозу спалаху ковіду

Ефект може не виглядати таким вибуховим, як у Європі, але це не означатиме його відсутність.

Вчені робочої групи Національної академії наук, яка займається прогнозуванням розвитку епідемії коронавірусу в Україні, назвала недоцільним проведення масових заходів на кшталт Atlas Weekend. За даними столичної мерії, фестиваль, який тривав з 5 до 11 липня, відвідали понад 600 тисяч осіб.

Про це йдеться у свіжому прогнозі на 14-27 липня.

Зараз в Україні спостерігається мінімальна за рік захворюваність на коронавірус, але вчені попередили, що це зменшення близьке до завершення. Середнє репродуктивне число R (кількість випадків зараження одною людиною інших) в Україні становить зараз 0,9 і має тенденцію до збільшення, а в окремих областях (Донецька, Луганська, Кіровоградська) уже перевищує одиницю.

Майже всюди у Європі через поширення штаму дельта спостерігається зростання захворюваності.

"Водночас, у європейських країнах, де захворюваність зросла вибухово, також звітують про значну участь молоді в епідемічному процесі. Відомо, що зростання захворюваності у Фінляндії спостерігається значною мірою за рахунок футбольних фанатів, які прибули з Росії. Схожа картина у Нідерландах, де за 1–2 тижні захворюваність зросла майже у 10 разів і виявилася майже цілком зосередженою у вікових групах до 29 років", - йдеться в прогнозі.

"Ці дані свідчать, що масові заходи, пов’язані з футбольним змаганням, стали каталізатором епідемії в Європі. Така ситуація навіює певний скепсис щодо доцільності проведення масових заходів в Україні. Мова, зокрема, про столичний фестиваль «Atlas Weekend», який поки що не призвів до спостережуваного зростання захворюваності. Оскільки масове тестування в нашій країні фактично відсутнє, ефект від такого заходу може не виглядати таким же вибуховим, як у Європі, але це не означатиме його відсутність", - заявили вчені.

Робоча група НАН заявила, що зараз дуже важливо виграти якнайбільше часу для вакцинації населення, тому що відтермінування нової хвилі епідемії на тиждень-два означатиме тисячі врятованих життів.

Нагадаємо, що пік попередньої хвилі ковіду в Україні припав на квітень 2021 року. Наступна може початися вже цього літа або восени.