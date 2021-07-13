Вакцинуватися Pfizer у київському МВЦ зможуть тільки люди від 60 років, для молодших передбачено Sinovac

Щепитися препаратом Pfizer у Центрі вакцинації проти коронавірусу, розміщеному в столичному МВЦ, з 16 липня зможуть тільки особи віком від 60 років. Для молодших передбачено щеплення препаратом виробника Sinovac.

Цією вакциною на вибір зможуть щепитися і кияни віком від 60 років, цитує директорку Департаменту охорони здоров'я Валентину Гінзбург пресслужба КМДА.

Для запису потрібно скористатися системою Helsi.me.

"Велике прохання до киян: донесіть цю інформацію до своїх старших родичів. У разі необхідності – допоможіть їм записатися, адже не всі люди похилого віку «дружать» з гаджетами. Також непогано буде, якщо ви зареєструєтеся на щеплення і самі: з одного боку, супроводжуватимете на вакцинацію близьку людину, а з іншого – також отримаєте захист від COVID-19. Проте нагадую: у Центрі вакцинації проти COVID-19 молодших за 60 років осіб щеплюють вакциною CoronaVac", – зазначила Валентина Гінзбург.

Про можливість записатися на щеплення препаратом Pfizer учора повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. На сайті МОЗ зазначили, що вакцина буде доступна всім охочим, але пріоритет матимуть особи літнього віку та люди з супутніми захворюваннями. Ще не всі центри масової вакцинації отримали Pfizer-BioNTech. Зараз в Україні працює таких центрів більше двохсот і потрібно дзвонити і уточнювати, якими вакцинами щепить кожен конкретний центр.