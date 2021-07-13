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Канада віддаcть іншим країнам 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca

Вакцину передадуть у фонд COVAX.

Канада віддаcть іншим країнам 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca
Фото: EPA/UPG

Міністерство закордонних справ Канади оголосило про рішення віддати іншим країнам 17,7 млн доз вакцини AstraZeneca.

На сайті МЗС повідомляється, що вакцину передадуть у фонд COVAX, який розподілить їх між країнами, що потребують допомоги з вакцинацією.

Уряд Канади також пообіцяв підтримати кампанію зі збору пожертвувань, яку започаткувала організація ЮНІСЕФ Канада для вакцинації проти ковіду. Держава перерахує на рахунок ЮНІСЕФ стільки ж грошей, скільки пожертвують звичайні канадці (але не більше 10 млн місцевих доларів).

Як зазначається, повністю профінансована кампанія зі збору коштів дозволить покрити витрати на щеплення приблизно 4 млн людей. Ці гроші дозволять ЮНІСЕФ оплатити транспортування вакцин до країн призначення, забезпечити холодовий ланцюг під час транспортування та навчити медичних працівників ефективному введенню вакцин і безпечній утилізації голок і відходів.

Нагадаємо, що США раніше пообіцяли передати іншим країнам 80 млн доз вакцини та окремо зобов'язалися купити ще 500 млн доз вакцини Pfizer для найбідніших країн. Частину з них теж може отримати Україна.

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