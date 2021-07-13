В ЄС пригрозили Лукашенку новими санкціями через наплив мігрантів з Білорусі

Євросоюз готовий запровадити суворіші економічні санкції проти Білорусі, якщо її влада не припинить використовувати нелегальних мігрантів як зброю проти ЄС.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ, повідомляє “Укрінформ”.

“Ми уважно стежимо за подіями на кордоні між Литвою і Білоруссю. За повідомленнями, що надходять, режим також скеровує мігрантів на польський кордон”, - сказав Боррель.

Високий представник ЄС закликав владу Білорусі дотримуватися власних міжнародних зобов’язань.

“Використовувати мігрантів як зброю, виштовхувати людей на кордон неприйнятно, але саме це відбувається зараз на литовському та польському кордонах”, - сказав Боррель.

Він наголосив, що Євросоюз і далі тиснутиме на Білорусь з вимогою виконувати міжнародні зобов’язання.

“Якщо (Білорусь – ред.) продовжуватиме такий підхід, ми можемо переглянути наші санкції та запровадити суворіші обмеження у сфері економіки”, - додав Боррель.

Нагадаємо, що за останні місяці Литва зіткнулася майже з двадцятиразовим збільшенням потоку нелегалів з Білорусі. Протягом 2021 року кордон з Білоруссю нелегально перейшли щонайменше півтори тисячі мігрантів, переважно з Іраку.

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте вважає, що це організована гібридна атака білоруського режиму проти Литви у відповідь на санкції, введені після примусової посадки літака Ryanair у Мінську.

На початку червня Литва почала будувати паркан з колючого дроту на кордоні з Білоруссю.