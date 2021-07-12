Twitter заблокував новий акаунт Протасевича

Особам, які перебувають під домашнім арештом, влада забороняє користуватися телефоном і інтернетом.

Соціальна мережа Twitter заблокувала новий акаунт білоруського блогера і колишнього головного опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, які знаходиться в Мінську під домашнім арештом.

У повідомленні в соцмережі говориться, що дію облікового запису призупинено через порушення правил Twitter, передає Deutsche Welle.

Як повідомила адвокат блогера Інеса Оленская, Протасевич дізнався про це вранці в понеділок, 12 липня. А 7 липня він повідомив, що завів нову сторінку в соцмережі і веде її "без нагляду".

Минулий аккаунт блогера був заблокований через "підозрілі дії".

Зазвичай особам, які перебувають під домашнім арештом, влада забороняє користуватися телефоном і інтернетом.

Нагадаємо, заради затримання Протасевича режим Олександра Лукашенка посадив літак шляхом неправдивого повідомлення про мінування борту. Протасевича зразу затримали, через кілька днів після цього було оприлюднено відео із ним. Правозахисники і родичі хлопця підозрюють, що його били. Також опублікували відео із затриманою подругою Протасевича Софією Сапегою. Обидва на записах визнавали провину за інкриміновані ним дії.

Потім МЗС Білорусі несподіванно вивело Протасевича на брифінг щодо інциденту з рейсом Ryanair. У пресконференції взяли участь Департамент авіації Міністерства транспорту, Слідчого комітету, Міноборони, представники прикордонного комітету та "інші релевантні спікери". Під час пресконференції силовики заявили, що перехоплення літака Ryanair і примусової посадки у Мінську не було. Пізніше слово дали Протасевичу, і він почав переконувати, що "почуває себе прекрасно".

Протасевич сказав, що співпрацює зі слідством. Він також заявив, що визнає "збиток, який наніс країні".