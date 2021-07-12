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У Гаїті затримали ймовірного замовника вбивства президента

Йдеться про лікаря родом з Гаїті, який проживав у Флориді.

У Гаїті затримали ймовірного замовника вбивства президента
Фото: EPA/UPG

Поліція Гаїті повідомила про затримання одного з передбачуваних замовників вбивства президента країни Жовенеля Моїза.

Йдеться про лікаря родом з Гаїті, який проживав в американському штаті Флорида. Про це в неділю, 11 липня, повідомив глава поліції Гаїті Леон Чарльз, передає DW.

За його словами, чоловіки, яких підозрюють у скоєнні злочину, телефонували лікареві після нападу на Моїза.

Як припускає поліція, він найняв приватну венесуельську охоронну фірму, що має офіс у Флориді, спочатку для власної охорони.

За даними поліції, серед 21 затриманого у справі про вбивство Жовенеля Моїза лікар став вже третім уродженцем Гаїті, які мають громадянство США. Двоє інших також живуть у Флориді. Решта 18 затриманих мають громадянство Колумбії.

Загалом, як стверджує поліція, в убивстві були задіяні 26 колумбійських найманців, які видавали себе за співробітників агентства США по боротьбі з наркотиками. Трьох з них було вбито, ще п'ятеро перебувають у розшуку.

Нагадаємо, що президента Гаїті Жовенеля Моїза вбили вночі 7 липня у власному домі, його дружина отримала поранення. У країні оголосили надзвичайний стан.

Гаїті - найбідніша країна на Американському континенті, а її президент Моїз в умовах кризи зіткнувся зі значною недовірою населення.

На початку 2021 року влада Гаїті заявила про запобігання перевороту і замаху на президента. Тоді повідомлялося про затримання 23 осіб, у тому числі судді Верховного суду та високопоставленого офіцера поліції.

Моїз стверджував, що вони збиралися його вбити.

Він був президентом Гаїті з 2017 року.

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