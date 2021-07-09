США вводять санкції проти компаній та осіб, пов'язаних з Китаєм і Росією

Міністерство торгівлі США вводить санкції проти юридичних та фізичних осіб, зокрема – компаній з Росії та Китаю. Однією з причина вжиття обмежувальних заходів – спроби закупівлі американських електронних компонентів для використання у російських оборонних програмах.

Також серед причин – сприяння проведенню Пекіном кампаній репресій, масових затримань і високотехнологічного стеження за уйгурським, казахським та іншим мусульманським населенням в регіоні Синьцязн, повідомили в пресслужбі Міністерства торгівлі.

Цей "чорний список" означає обмеження експорту, реекспорту та передачі всередині країни предметів, що підпадають під дію рішення Міністерства, до осіб і компаній, проти яких ввели санкції.

"Міністерство торгівлі твердо ухвалює рішення для боротьби з організаціями, які допускають порушення прав людей в Синьцзяні чи використовують американські технології для зусиль Китаю щодо модернізації військової техніки. Ми продовжимо агресивно використовувати експортний контролб, щоб притягати до відповідальності компанії та окремих осіб за спроби отримати доступ до товарів американського походження для підривної діяльності в Китаї, Ірані, Росії, які загрожують інтересам національної безпеки США і несумісні з нашими цінностями", – йдеться у повідомленні.

До списку, оприлюдненого міністерством, потрапили компанії з Ірану, Канади, Пакистану, Нідерландів, Туреччини, ОАЕ і Великої Британії.

Зокрема, санкції наклали на росіян Андрія Кузнєцова, Дмитра Кравченка, Маргариту Кузнєцову, а також компанії ООО "Тесон", ООО "Трейд-Компонент" і "Радіант Груп".

Найбільше в списку представників Китаю – 23.

Всі ці компанії матимуть обмежений експорт. Про підготовку розширення санкційного списку вранці повідомило Reuters, одна джерела заявляли тільки про китайські компанії.

Нагадаємо, що у червні радник президента США повідомив, що адміністрація Джо Байдена готується запровадити додаткові санкції проти Росії через отруєння і ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.