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Таліби заявили, що контролюють 85% території Афганістану

Представники руху кажуть, що не є загрозою для сусідніх країн.

Фото: EPA/UPG

Ісламістський радикальний рух "Талібан" заявив, що контролює 85% території Афганістану.

Як повідомляє Reuters, про це сказали представники делегації талібів, які цього тижня приїхали на переговори в столицю Росії.

Фото: AFP

На пресконференції в Москві троє представників Талібану запевнили, що їхній рух не становить загрози для Центральної Азії, і пообіцяли зробити все можливе, щоб не допустити поширення "Ісламської держави" на території Афганістану і припинити розповсюдження наркотиків.

"Ми вживемо всіх заходів для того, щоб "Ісламська держава" не діяла на афганській території... і наша земля ніколи не буде використана проти наших сусідів", - сказав представник Талібану Шахабуддін Делавар через перекладача.

Таліби також пообіцяли враховувати інтереси всіх етнічних груп населення країни, а також заявили про готовність дотримуватися прав людини, у тому числі жінок - у рамках ісламських норм і афганських традицій.

Нагадаємо, що Талібан нарощує силу в Афганістані на фоні того, як США виводять свої війська з цієї країни. На початку липня американські війська пішли з авіабази Баграм, яка довгий час служила основним плацдармом для військових операцій США в Афганістані. Пентагон заявив, що виведення військ США завершено на 90%.

За словами президента США Джо Байдена, афганська кампанія, яка стала найдовшою війною в історії США, завершиться 30 серпня. "Я не відправлятиму нове покоління американців воювати в Афганістані", - сказав Байден 8 липня.

Він також висловив переконання, що захоплення влади талібами в Афганістані не є неминучим, враховуючи силу збройних сил Афганістану.

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