​В українського політв'язня Газієва стався мікроінсульт в російському СІЗО, але медик це заперечив, - омбудсман

Адвокат українського політв’язня, кримського татарина Сервета Газієва, який незаконно утримується у СІЗО в Ростовській області РФ, повідомив, що у його підзахисного стався мікроінсульт, який спричинив параліч обличчя.

Про це написала уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмина Денісова.

"За словами правозахисника, лікар швидкої, яку викликали в слідчий ізолятор, це заперечив. Сказав, що Сервет цілком здоровий та не потребує допомоги. Наш співгромадянин також скаржився на загострення хронічних захворювань: шлунково-кишкового тракту, хвороби ніг, суглобів, серцеві та головні болі. Однак звернення до адміністрації СІЗО про надання необхідної медичної допомоги та проведення кваліфікованого лікарського огляду ігноруються!", - йдеться у повідомленні.

Денісова наголосила, що такі дії розцінює як катування і нелюдське поводження та порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Вона звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової з вимогою невідкладно відновити порушені права Газієва, зокрема, - забезпечити йому необхідну медичну допомогу, в тому числі госпіталізувати в стаціонар медзакладу, де провести медичне обстеження і подальше лікування, а також сприяти в обранні іншого запобіжного заходу, не пов'язаного з взяттям під варту, через критичний стан здоров'я громадянина України.

"Від генерального прокурора РФ Ігоря Краснова вимагаю надати правову оцінку злочинним діям з боку адміністрації СІЗО-5 міста Ростова-на-Дону та притягнути винних до кримінальної відповідальності. Закликаю міжнародну спільноту продовжувати тиск на РФ з вимогою негайного звільнення усіх бранців Кремля", - наголосила Денісова.

Нагадаємо, Газієва як члена ісламської політичної організації "Хізб ут-Тахрір" було незаконно затримано російськими силовиками в окупованому РФ Криму за необгрунтованим обвинуваченням в екстремізмі 27 березня 2019 року.